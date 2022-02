Ricardo Monreal se destapa para buscar la presidencia: "Puedo aportar soluciones"

Ante decenas de personas simpatizantes del PRI y de otros partidos políticos de oposición en Yucatán, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, declaró que sí buscará la candidatura de Morena para la elección presidencial del 2024, pues aseguró que “está en su mejor momento de lucidez e inteligencia”.

El morenista manifestó su interés de ser presidente de México en un evento que le organizó en Mérida el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, en donde presentó su libro “Las Grandes Reformas para el Cambio del Régimen”.

En el acto, un asistente le preguntó si estará en la boleta presidencial, a lo que Monreal declaró que sí y que se va a inscribir a la convocatoria que lance su partido el próximo año.

En ese sentido, sostuvo que está en su mejor momento de lucidez, físico, de salud y de inteligencia. Además, recalcó que es un aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues lo ha acompañado en su carrera política durante 25 años.

El senador reveló sus aspiraciones para 2024. FOTO: Cortesía de Lorenzo Hernández

En el acto, Monreal también estuvo acompañado del senador del PRD Miguel Ángel Mancera; del PAN, Raúl Paz Alonzo; y de Morena, Manuel Añorve Baños y Marybel Villegas Canché; así como de alcaldes, exdiputados y exfuncionarios yucatecos emanados del PRI.

Posteriormente en entrevista, Monreal indicó que espera que no haya “favoritismo” hacia algún aspirante de Morena y, desde ahora, dijo que confía que haya piso parejo.

A pregunta expresa, señaló que se va a quedar en Morena en caso de que no sea considerado como su abanderado en 2024.

Por su parte, el senador yucateco Jorge Carlos Ramírez destacó su responsabilidad en la conducción política en el Senado, ya que convoca a lograr acuerdos junto con la oposición y permite que haya debates en vez de discusiones.

Sobre el libro, el legislador priista señaló que muchas de las leyes de las que habla el autor tienen los votos a favor y otras en contra de los representantes de los diferentes partidos. “Y no nos asusta y no pararemos de luchar por lo que creemos e ir en contra de lo que no creemos, vamos a hacer puentes para el futuro de México, porque la única manera de aislarnos es dinamitar los puentes”, apuntó.