Ricardo Monreal asegura que dialogar con la oposición no es traición

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila afirmó que el diálogo con la oposición, no significa una traición a la cuarta transformación, sino es parte del proceso de transformación del país.

En entrevista a medios previo a presentar uno de sus libros en Mérida, Yucatán, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado que es necesaria la oposición para aprobar reformas constitucionales y por eso él personalmente se lleva bien con todos los grupos parlamentarios, entre ellos PAN, PRI y PRD.

"Me llevo bien con todos, con el PRI, PAN, PRDD, el Verde Ecologista porque en el Senado los necesitamos y porque en el Senado quiero, con la oposición, sacar la reformas constitucionales que no hemos planteado, las reformas prioritarias como la eléctrica, de la Guardia Nacional y la Electoral, sin ellos no podemos avanzar, necesitamos a los legisladores de estos partidos para probar las reformas constitucionales y mi relación con ellos es buena en la construcción de acuerdos y consensos. Podemos platicar y eso no nos hace ni traidores ni ofende a nadie, sino constructores de un proceso de transformación que el país necesita", sostuvo.