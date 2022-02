Morena necesita a la oposición para aprobar reformas: Ricardo Monreal

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que su partido necesita de la oposición para sacar adelante las reformas constitucionales, por ejemplo, que enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso.

Ante el sector empresarial, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado aceptó que las reformas constitucionales representan un mayor reto de conciliación para su aprobación, pues requieren de mayoría calificada, así como del aval de más de la mitad de los Congresos locales.

“Para ello necesitamos a la oposición, pues sin ella no podrían prosperar las iniciativas. No me he cansado de repetir que hay que actuar con prudencia, con inteligencia y con respeto a todas las fuerzas”, sostuvo.