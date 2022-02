ASF cuenta con una política de transparencia, pero al compartir nuestro trabajo surgen interpretaciones: David Colmenares

Tras realizar este domingo la Tercera Entrega de Informes Individuales y el Informe General correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, David Colmenares, auditor Superior de la Federación, dijo que el resultado global es bueno y están tratando de mostrar objetividad.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, aseguró que tratan de tener una política de transparencia en la que no se ocultan "uno solo de los documentos que terminan las auditorías, ayer subimos lo que restaba, fueron como mil 600 de la Cuenta Pública 2020".

Por otro lado, Colmenares indicó que ya viene otro proceso, por lo que tratan de ser muy cuidadosos y no publican boletines de prensa; sin embargo, al compartir su trabajo "vienen las interpretaciones".

Agregó que en los programas más relevantes "sí podemos encontrar alguno que tiene más problemas que otro, pero finalmente somos profesionales y técnicamente tenemos que ser cada vez mejores".

Respecto a los costos de cancelación del Aeropuerto de Texcoco, comentó que un grupo especial con gente de cumplimiento financiero trabajó con el Grupo Aeropuertario de la Ciudad de México y se llegó a la conclusión de que son 113 mil millones de pesos.

"Siempre con nuestras auditorias nadie va a estar contento con lo que decimos, por eso viene el proceso de aclaración, si no estamos en lo correcto es porque nos faltó información y en este caso el tema se cerró, se hablaba de que teníamos un nuevo cálculo y no es cierto, no existe, estamos trabajando en otros temas".