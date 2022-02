Advierte INE que está en riesgo elección en Durango por recortes presupuestales

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtieron que está en riesgo la elección del próximo 5 de junio en Durango debido al recorte de más de 140 millones de pesos al Órgano Público Local (OPLE) de la entidad, el consejero presidente, Lorenzo Córdova advirtió que de no lograrse la suficiencia presupuestaria la nulidad del proceso es latente.

“Lo que dijo el presidente del OPLE de Durango lo hago mío, hoy lo dice el presidente del INE, hoy la elección de Durango por un tema presupuestal está en riesgo y más vale que todos asumamos ese hecho y que generemos los contextos de exigencia para que se generen las suficiencias presupuestales, porque de otra manera la sombra de la nulidad puede cernirse sobre una elección y no hay que permitirlo” advirtió el consejero

En sesión extraordinaria de este lunes, el Consejo General del INE presentó el Informe sobre la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales (OPL´s) respecto del ejercicio fiscal 2022, ahí los consejeros advirtieron que tres institutos locales tienen reducciones presupuestales graves y están en riesgo.

Se trata de Aguascalientes, Quintana Roo y Durango, sin embargo, esta última está en un riesgo mayor de que no realice la elección por el recorte a su gasto operativo y la falta de respuesta a la solicitud de 93.6 millones de pesos que el OPLE hizo al gobierno de la entidad.

El INE presentó el informe sobre la escasez presupuestal

FOTO: Especial

“Hoy el OPLE de Durango no tiene dinero para instalar las oficinas municipales de los 39 municipios y si no hay oficinas municipales no se van a poder hacer las elecciones municipales, quiero saber qué van a decir los partidos políticos si no se llevan a cabo las elecciones municipales si no se llevan a cabo las elecciones seguramente no estarán muy de acuerdo porque ustedes participan como candidatos”, señaló Córdova.

Señalaron que a la fecha no se ha podido licitar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), por lo que en este momento es inviable que este programa se implemente en Durango.

Al respecto, el consejero Ciro Murayama, calificó de “austericidio” los recortes al presupuesto que realizan los gobiernos de las entidades a los OPLE`S.

“Están en riesgo las elecciones en sí mismas, cosa que ni en tiempos del autoritarismo del Siglo XX ocurrió… estamos ante un problema operativo y aquí perdónenme, es donde cabe el término “austericidio”, pretender ahorrar a costa de los derechos político-electorales de la ciudadanía, es una enorme irresponsabilidad, impedir que haya recursos para que se instalen las casillas para que la gente pueda ir a votar es construir, desde el poder una crisis política de enormes dimensiones”, sostuvo Murayama.

