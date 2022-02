Claudia Sheinbaum cuestiona imparcialidad del INE; “¿dónde quedó el árbitro?”, dice

A la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum le da risa que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) prohíban que se promueva la revocación de mandato y ellos participen en eventos de partidos políticos.

Señaló, principalmente al Presidente del INE, Lorenzo Córdova y al consejero Ciro Murayama, quienes, dijo, con su comportamiento dan cuenta de que no hay árbitro electoral en el país.

“Entonces ¿Dónde quedó el árbitro? Así me pueden citar: Claudia Sheinbaum dice ¿Dónde quedó el árbitro?”, cuestionó.

Criticó que para el ejercicio democrático, hagan todo lo contrario de lo que predican participando en actos de institutos políticos por lo que pidió que en su oposición contra el Gobierno Federal, mejor se salgan del máximo órgano electoral.

“Es un tema importante para el pueblo de México porque es desenmascarar, mostrar que enojo es un tema de democracia, es un tema de que están en contra de la Cuarta Transformación y del Presidente, pero entonces qué se salgan del INE y que participen en un partido político”, expuso.

A la jefa de Gobierno le da risa que los consejeros prohíban que se promueva la revocación de mandato y ellos participen en eventos de partidos políticos (Foto: Especial)

Tras presentar en una pantalla, un cartel en el que se ve al consejero Murayama en el que participa en un evento de Unidos por México, junto con la senadora Xóchitl Galvez y el diputado Santiago Creel, cuestionó:

"Entonces ¿Quien viola la ley? O ellos no. Porque también ayer los partidos políticos conservadores salieron a decir que no van a participar a la Revocación de Mandato y entonces eso, aparte de que si critican y pagan campañas y demás, no participan; pero además de eso, el INE no les dice nada”, expresó.

Sheinbaum Pardo indicó que a pesar de lo que digan en el máximo órgano electoral, sobre el tema que no le permiten hablar, no incurren en ninguna irregularidad.

“Estamos convencidos de que no violamos ninguna veda electoral, y de una vez vuelvo a decir que, aquello de lo que no nos permiten hablar, seguimos invitando a la ciudadanía a participar porque es muy importante la democracia participativa”, expuso.

