INE y Segob dan banderazo a la impresión de papeletas para la revocación de mandato

El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Gobernación, dieron el banderazo para la impresión de 95 millones 555 mil 829 papeletas para la revocación de mandato prevista para el próximo 10 de abril, el consejero presidente Lorenzo Córdova aseguró que contarán con todas las garantías de seguridad y legalidad a pesar de contar con el presupuesto suficiente.

En las instalaciones de Talleres Gráficos de México, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que las papeletas son piezas fundamentales para el ejercicio democrático y destacó que se garantizan las medidas de seguridad , imparcialidad y legalidad y "no serán vulnerables a pesar de que el INE no recibió el presupuesto solicitado".

“Y aunque es del conocimiento público que el INE no recibió el presupuesto solicitado, no por ello las papeletas para la revocación de mandato serán vulnerables de ninguna manera, lamentablemente las restricciones presupuestales que se impusieron al INE impidieron que las 94 millones 555 mil 469 papeletas para la revocación de mandato no se imprimirán en papel seguridad como sucede en una elección federal”, señaló el consejero presidente.