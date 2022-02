AMLO viaja en avión de las Fuerzas Armadas rumbo a Coahuila

El presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó este viernes un avión de las Fuerzas Armadas, el cual lo trasladó a Coahuila para continuar con una gira en ciudades fronterizas.

El presidente, junto a una comitiva de servidores públicos, abordó la aeronave 3910 y lo llevó a Piedras Negras, Coahuila.

Desde este jueves, el mandatario realiza inspecciones en las aduanas de la frontera con los Estados Unidos, incluso lo ha estado acompañando el embajador de EU en México, Ken Salazar.

Este viernes estará en la aduana de Piedras Negras y dormirá en Coahuila, para mañana encabezar el Día del Ejército en la Hacienda de Guadalupe y luego volar rumbo a Nuevo Laredo.

En la mañanera de este viernes, adelantó que habrá una licitación en la adquisición y administración de todas las cámaras de vigilancia de las aduanas del país, para evitar el contrabando.

Reconoció irregularidades actualmente de las empresas privadas que actualmente manejan las cámaras, además de que ya es un sistema caduco.

"En todas las aduanas se va a mejorar el sistema de vigilancia que se utiliza, que ya es un sistema caduco, rebasado, pero además se le dio un contrato y no funcionaba adecuadamente, por eso el contrabando con una empresa particular y ahora se va a licitar para que toda la tecnología sea manejada por el Estado". Es decir, que esta vigilancia sea pública y no contratar el servicio porque es muy delicado", remató.