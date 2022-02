Ya no hay crímenes de Estado ni establecemos relaciones de impunidad con nadie: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó este jueves durante su conferencia Mañanera que en su presente administración ya no hay crímenes de Estado y tampoco es el Estado el principal violador de los derechos humanos como era antes.

"Nosotros no establecemos relaciones de impunidad con nadie y el que comete un delito es castigado sea quien sea. Hemos cuidado mucho el que no se presente lo que sucedía en anteriores gobiernos. El Estado no es el principal violador de los derechos humanos como era antes, no hay crímenes de Estado, no hay masacres, no se ordena desaparecer a nadie", destacó el mandatario desde Tijuana, Baja California, en donde se encuentra de gira.

López Obrador recordó los altos niveles de violencia que se registraron durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012): "No existe el nivel de letalidad que se presentó durante el periodo de Felipe Calderón, en que siempre en los enfrentamientos de las fuerzas armadas entre el Gobierno y la delincuencia, eran más los muertos que los heridos y detenidos y eso lo podemos probar".

No se ordena desde el poder asesinar a nadie: AMLO

El presidente durante su conferencia Mañanera desde Tijuana. FOTO: Especial

El presidente López Obrador indicó que no hay comparación entre su administración con anteriores gobiernos: "No se ordena desde el poder asesinar a nadie, no somos iguales", refirió.

AMLO se encuentra iniciando en Tijuana una gira que lo llevará a visitar diversas ciudades del norte del país, hasta su regreso a la Ciudad de México el sábado próximo: "Estamos iniciando una gira por Baja California y otros estados, ya llevamos a cabo la reunión de seguridad que hacemos antes de esta conferencia. Vamos a iniciar este diálogo, estamos contentos de estar aquí", destacó.

López Obrador adelantó algunas de las actividades que realizará durante su estancia en Baja California: "Vamos a llevar a cabo trabajos de supervisión para sacar el avance de proyectos como el Segundo Piso de Tijuana, lo de la nueva aduana. Luego iremos a Sonora, también para revisar aduanas," informó.

AMLO realiza una gira por diversas entidades del norte del país. FOTO: Especial

El titular del ejecutivo federal visitará las ciudades de Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, la Hacienda de Guadalupe (en donde conmemorará el Día del Ejército) y Nuevo Laredo, en donde visitará la aduana de esta ciudad.

"Vamos a ir mañana a Piedras Negras, el día 19 vamos a estar en Coahuila, en la Hacienda de Guadalupe, y ese mismo día por la tarde en Nuevo Laredo, regresamos a la Ciudad de México el sábado por la tarde y el domingo vamos a Chilpancingo", informó AMLO.

