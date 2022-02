Renuncia Alejandro Jaime Gómez, el Fiscal General a cargo de la FGJEM

Alejandro Jaime Gómez Sánchez oficializó su salida al frente de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) al argumentar que fue una decisión personal, aunque admitió que el cargo genera un desgaste y es hora de una renovación en la institución.

A partir de este jueves, la 61 Legislatura local abrirá el proceso de registro de aspirantes y a más tardar la primera quincena de marzo habrá un nombramiento, aunque seis de las ocho bancadas niegan que vaya a ser un “fiscal carnal”.

Previamente en un mensaje, Gómez Sánchez comentó que a partir de una reflexión con su familia y colaboradores tomó la decisión de cerrar el ciclo al frente de la institución, tras estar casi ocho años en el cargo.

“El puesto de Fiscal General de Justicia conlleva un desgaste personal, físico y emocional, así como en lo profesional, es por ello que a partir de una reflexión personal tengo la certeza de que es momento de cerrar este ciclo”, expresó.

Quedará como encargado de despacho del organismo Mario Salas Ortiz, Fiscal Central de Atención Especializada. Gómez Sánchez se va 20 meses antes del periodo por el que fue designado.

PROCESO Y OPINIONES

Este jueves, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) promoverá un punto de acuerdo en el Pleno para que el sábado se tenga el registro de aspirantes. El proceso durará al menos 20 días. El Ejecutivo estatal recibirá una lista de 10 perfiles y de ahí integrará una terna para que los legisladores designen al sustituto de Gómez Sánchez por un periodo de nueve años, a partir de obtenerse una mayoría calificada, es decir, 51 votos.

El coordinador de Morena, Maurilio Hernandez, afirmó que no tienen un candidato y adelantó que saldrá a partir de la pluralidad. El diputado del PAN, Francisco Santos Arreola, afirmó que no hay lugar para especular quién llegará, pero no le darán un cheque en blanco.

El líder de la bancada del PRD, Omar Ortega, aceptó su preocupación por la salida de Gómez Sánchez y quien llegue debe estar al nivel de la crisis del estado.

LOS EMPRESARIOS

Más allá de quién vaya a ser el próximo titular, la dependencia requiere de una reingeniería, acorde con sus necesidades actuales, por lo que la Legislatura local no debe estar concentrada sólo en aprobar un nombramiento, sino en fortalecer a la institución, aseguró Laura González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Edomex (CCEM).

Dijo que la nueva cabeza debe ser nombrada en el menor tiempo posible, de lo contario se “puede acarrear inestabilidad y caos en temas como la seguridad, ya que la inseguridad es el principal motivo que detiene la inversión en la entidad”.

Por Gerardo García y Leticia Ríos

PAL