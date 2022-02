¡Indignante! Policías de Pachuca someten con violencia a una pareja de abuelitos: VIDEO

A través de redes sociales se difundió un video que ha causado una gran indignación entre los habitantes del estado de Hidalgo pues en las imágenes se puede apreciar un claro caso de abuso policial pues al menos tres elementos de la policía de Pachuca sometieron con violencia a una pareja de abuelitos por no presentar los permisos correspondientes para el funcionamiento de su local.

De acuerdo con los reportes, este desafortunado episodio ocurrió alrededor del mediodía del lunes 14 de febrero cuando personal de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos de Pachuca y elementos de la policía municipal realizaban un operativo en los negocios de la colonia Punta Azul para verificar que todos contaran con la documentación necesaria para seguir funcionando, sin embargo, al llegar a un consultorio de terapias alternativas, los dueños, una pareja de abuelitos, no presentaron los permisos correspondientes, por lo que las autoridades les informaron que tenían que clausurar el local.

Ante esta situación, la mujer de alrededor de 60 años se negó a que cerraran su negocio pues consideraba que debieron darle un plazo para que regularizara su situación, sin embargo, fue aquí donde entraron en acción los elementos policiacos y ante la negativa de la dueña la sometieron con lujo de violencia para llevársela detenida junto a su esposo, quien también es una persona de la tercera edad.

En las imágenes de la violenta detención se puede ver que la abuelita está tirada boca abajo sobre la banqueta sin poner resistencia, sin embargo, tres mujeres policías la someten para tratar de esposarla por lo que emplean fuerza innecesaria, la adulta mayor pide auxilio y se puede escuchar que pide que la suelten pues la están lastimando, además, señala que le quitaron su celular, no obstante, las uniformadas no desisten en su objetivo hasta que finalmente la esposan y la suben a una patrulla para trasladarla a las galeras de la capital hidalguense junto a su esposo, quien ya había sido detenido por otros policías.

Suspenden a policías que detuvieron a la abuelita

El video de la detención de la abuelita fue captado por vecinos y comerciantes de la zona, quienes difundieron el video en distintas páginas de denuncia ciudadana generando una gran indignación y horas más tarde, el presidente municipal de la capital hidalguense, Sergio Baños Rubio, publicó un breve comunicado en el que informó que los agentes involucrados en estos hechos habían quedado suspendidos de sus funciones mientras se realizaban las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades.

Por su parte, el gobernador del estado, Omar Fayad, se mostró indignado por estos hechos y señaló que se mantendrá al tanto de las investigaciones de este lamentable episodio de brutalidad policiaca contra la pareja de abuelitos.

“Reprocho los actos de violencia con los que actuaron elementos de seguridad pública del municipio de Pachuca contra una adulta mayor. Estaré al tanto de las investigaciones que resulten para aclarar este exceso en el uso de la fuerza”, escribió el gobernador.

Cabe mencionar que hasta ahora no se ha informado cuál es la situación jurídica de los adultos mayores ni se sabe cuál es su estado de salud, no obstante, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo ya inició una investigación para esclarecer el caso y ayudar a que no se cometan nuevas irregularidades en contra de los afectados.

SIGUE LEYENDO:

“El Yaki” encara a fan que le lanzó un botellazo en pleno concierto: VIDEO

Procuraduría de Hidalgo rescata a burro tras denuncias en redes sociales por maltrato animal