En dos semanas más se define si habrá carnaval o no en Mazatlán

Hasta dentro de dos semanas y dependiendo de variantes como el mismo color del semáforo, los niveles de incidencia de la pandemia de covid 19 como el índice de letalidad, se tomará la decisión de si se realiza o no el carnaval de Mazatlán en las fechas pactadas, anunció el gobernador de Sinaloa.

Rubén Rocha Moya dio a conocer que se ha estado analizando, no solo el índice de incidencia, sino que se ha escuchado a los diferentes sectores para tomar una decisión porque el carnaval es la principal fiesta del puerto y la decisión que se tome, sea su realización o cancelación, debe ser con todos los elementos necesarios.

De seguro no bajamos a verde, dijo el gobernador refiriéndose al semáforo, es muy probable que bajemos a amarillo, pero, no es el único elemento que vamos a ponderar, tenemos que ver cómo se está comportando el tema de la letalidad y la curva cómo sigue comportándose; ¿Por qué hemos esperado tanto? Porque le he preguntado a los actores en Mazatlán, por ejemplo, ayer Canaco nos dijo a nos parece muy bien que se alargue tantito la definición, están en el entendido de que puede ocurrir una cosa u otra.

Agregó que, como son los actores, finalmente son los que se están organizando y ayer o antier ya eligieron reyna, por eso es que hemos ido tardando un poco porque hemos tenido en cuenta la opinión del alcalde y de los sectores.

El tema de la realización del carnaval internacional de Mazatlán, programado para el próximo mes de marzo, ha generado polémica ante el incremento de casos de covid tanto en el puerto como en el resto del estado, especialmente, luego de que se realizara una fiesta masiva en el malecón del puerto para celebrar el año nuevo que, a la vuelta de una semana, incrementó en un 200 por ciento el índice de contagios.

