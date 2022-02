Covid-19 les cambió los planes; familia cumple promesa de llevar de viaje a su madre fallecida por el coronavirus

El señor Juan Daniel Covarrubias Linares detalló que salieron de Cadereyta, Nuevo León el pasado 10 de febrero. Su destino es Mérida, Yucatán, un viaje que prometieron a su madre, pero que desgraciadamente murió por complicaciones provocadas por el coronavirus.

Son tres integrantes de una familia regia y maderense, quienes acondicionaron un camión escolar de 1975 para hacer un viaje en memoria de su madre.

Ellos hicieron escala en Madero, Tamaulipas, donde vive su hermano Jesús Alejandro, quien se sumará al viaje, que tiene como destino Mérida, Yucatán, "se hizo toda la adaptación, se retiraron todos los asientos que era para 24 pasajeros y fue acondicionado".

Son tres integrantes de una familia regia y maderense, quienes acondicionaron un camión escolar de 1975 para hacer un viaje en memoria de su madre (Foto: Especial)

El viaje era una promesa a la señora Marcela Linares Aguilar, quien murió por complicaciones causadas por la Covid-19 en febrero del 2021; a un año de su muerte iniciaron con la aventura

"Ya no vive, ya no pude, ya no me alcanzó, muchos mexicanos me van a entender, saben de lo que estoy hablando porque esta pandemia súbitamente se llevó a muchos de nuestros seres queridos, acá a mi madre y a un primo y de todas formas ya está listo el camión", comentó, Juan Daniel.

También viajan Jesús Alejandro Covarrubias y el joven David Alejandro Covarrubias Silva, quienes irán pueblo por pueblo en el autobús, el cual cuenta con estufa, mesa, fregadero, sanitario, entre otras comodidades y tienen previsto salir el miércoles o jueves de esta semana.

Sigue leyendo:

'Remoto, erradicar virus de COVID-19 en México': Jorge Alcocer

Covid-19: lo peor de la pandemia podría terminar a mediados de año, dice la OMS

Personas que tuvieron Covid-19 pueden presentar secuelas con síntomas parecidos al Alzheimer