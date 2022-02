Comerciantes del Edomex piden que no se permita ambulantes el 14 de febrero

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco), delegación Valle de Toluca, hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales para evitar que el comercio informal se desborde durante las celebraciones de este 14 de febrero en el Estado de México.

Jorge Luis Pedraza, presidente de la Canaco en la región señaló que se tienen identificados los lugares donde se ponen los puestos de diferentes artículos como flores y regalos, principalmente en los municipios más grandes de la entidad; pero dijo que en los últimos años, además el comercio establecido debe enfrentar las ventas informales en línea, como de pasteles y regalos, entre otros para esta fecha.

El dirigente de los comerciantes mexiquenses dijo que para este año se espera en la entidad obtener una derrama económica por 2 mil millones de pesos, para los festejos del día de San Valentín, es decir, 30 por ciento más que el año pasado; pero todavía lejos de lo obtenido en el 2020, justo antes de la pandemia.

“Lo más importante que le pedimos a la autoridad es que no claudique en contra de su lucha contra el comercio informal; vamos en contra de ellos, si no a favor de los formales. No podemos estar privilegiando que enfrente de mi negocio donde tramite una licencia, pago empleados e impuestos, permitan que se ponga un puesto donde venden lo mismo u otras cosas, ¿por qué?”, señaló.