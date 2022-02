AMLO respalda candidatura de Pavlovich porque "conté con su apoyo" cuando fue gobernadora

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado acerca de si sostiene el nombramiento de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, como cónsul de Barcelona, durante su gira de trabajo por este estado del norte del país.

"Son apreciaciones, nosotros no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la exgobernadora (Pavlovich), que yo sepa la Fiscalía no ha turnado ningún caso al poder judicial, entonces no podemos hacer a un lado a nadie solo por denuncias públicas, ojalá y eso, sin limitar la libertad de expresión y de prensa, nos ayude a normar nuestras conductas en lo público. Que cuando denunciemos tengamos pruebas o sea la autoridad competente la encargada de sancionar, que no haya linchamientos públicos ni políticos", respondió el mandatario.

López Obrador también expuso los motivos que lo llevaron a proponer a Pavlovich como cónsul de México en la ciudad española: "Si hay transparencia hay más garantías de honestidad, el que la vida pública sea cada vez más pública. Yo tomé esta decisión porque en el tiempo en que ella fue gobernadora, conté con el apoyo de la gobernadora y fue respetuosa con el gobierno federal. No tuvimos ninguna diferencia y por eso tomé esa decisión," respondió a la prensa durante su conferencia Mañanera.

Obrador pidió la confianza al pueblo sonorense ya que aseguró no se les va a fallar: "Nosotros no los vamos a traicionar. Nosotros vamos avanzando en la transformación del país y sabemos bien qué es lo que la gente quiere," refirió.

Sigue la conferencia de prensa EN VIVO:

SIGUE LEYENDO:

EN VIVO: La Mañanera de AMLO hoy viernes 11 de febrero

Durazo nos aligera la carga, nos sentimos bien representados en Sonora: AMLO