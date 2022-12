VIDEO: manifestantes confrontan a Enrique Alfaro y él les contesta con un beso al aire

Con un beso lanzado al viento, es como reaccionó el mandatario estatal Enrique Alfaro ante los manifestantes que se encontraban afuera del Poder Judicial y que al grito de ¡Fuera Alfaro! mostraban su inconformidad ante la intromisión del Ejecutivo Estatal en las decisiones del Poder Judicial.

Este viernes, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón, rendirá su informe de actividades ante el reclamó por la destitución de trabajadores que presumiblemente por la relación con la Universidad de Guadalajara (UdeG) y vinculados con el consejero de la Judicatura Jesús Becerra, motivo por el que acusaron que ya no fueron renovados sus contratos como parte del conflicto que tiene actualmente la administración estatal con la casa de estudios.

Además, los manifestantes han pedido que Alfaro no interfiera en las decisiones del Poder Judicial y esta mañana realizaron una manifestación con la que, al llegar el gobernador de Jalisco fueron sorprendidos con el gesto que causó molestia entre los manifestantes.

“Esos besos, acá los quisiéramos señor gobernador. Es una burla lo que acaba de hacer usted, señor gobernador, enviarle un beso a los ciudadanos en tono de burla eso no se le permite, no señor gobernador no se equivoque, nosotros sí tenemos vergüenza, somos honestos no un corrupto como usted”, le dijo quien portaba el megáfono, uno de los manifestantes.

Otra de las incidencias ocurridas en el exterior de la sede del Poder Judicial, fue que se impidió el ingreso al Consejero de la Judicatura Jesús Bcerra Ramírez, quien a través de un video también dio cuenta del momento en el que le impiden el paso por no contar con la invitación al informe de Espinosa Licón.

Al preguntar por la indicación y quién la dio para impedir su ingreso, un integrante del cuerpo de seguridad le dijo que no tenía permitido el paso a menos de que mostrara la invitación. “Ni hablar, estamos viendo que el Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Presidente del Supremo Tribunal, ordenó que un integrante de su órgano colegiado no pudiera ingresar, es inaudito que no permita a un integrante del órgano colegiado ingresar, se habla de diálogo, de apertura, pero estamos siendo testigos de un acto de cerrazón, de puertas cerradas”, acusó Becerra.

El abogado y consejero de la Judicatura, José de Jesús Becerra Ramírez, denunció que en el periodo de mayo a octubre, cuatro de los cinco consejeros aprobaron despedir a 98 trabajadores de ese organismo, 48 de esos empleados dejaron de laborar el pasado 31 de octubre, al ya no renovar sus contratos, sólo porque se les vincula o fueron propuestos por el consejero José de Jesús Becerra, quien se opone a Daniel Espinosa y al resto de los consejeros.

La decisión de estos despidos la tomaron el presidente del Consejo de la Judicatura, Daniel Espinosa Licón y los consejeros Tania Anaya Zúñiga, Claudia Rivera Maytorena e Iván Novia Cruz.

