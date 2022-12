Rosa Icela Rodríguez: "En el tema de seguridad, no tenemos tiempo de hablar de política"

En las reuniones y encuentros entre fiscales y representantes de seguridad estatales, no hablamos de política sino de atender la incidencia delictiva, afirmó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Al contestar las preguntas de diputados federales, en su comparecencia como parte de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, Rodríguez Velázquez expuso que en todo el país se trabaja sin distingo de colores partidistas y para garantizar la tranquilidad de los habitantes de la República Mexicana.

“No importa de qué color son las fiscalías estatales, ni cómo llegaron. Nosotros tenemos buena relación con todos los fiscales y con todos los secretarios de seguridad pública. Nosotros no vemos partido, lo que queremos es apoyar en la resolución de crímenes o de delitos en donde sea necesaria nuestra participación, la mayoría, pregunten, no discutimos de política, no nos da tiempo, nos falta tiempo a veces para abordar con profundidad todos y cada uno de los delitos que requieren de nuestra participación para eso hay áreas que se dedican a ello”, contestó.

"Nosotros tenemos buena relación con todos los fiscales y con todos los secretarios de seguridad pública" Foto: Especial

Acciones implementadas

En este marco, informó también que, como resultado de las acciones implementadas, han logrado la detención de integrantes importantes de diversos grupos delincuenciales, entre los que se encuentran más de 2 mil 500 objetivos prioritarios.

“Una de las cuestiones del esfuerzo nacional, es que se han cumplimentado órdenes de aprehensión y mandamientos judiciales de bandas delictivas incluidos más de 6 mil objetivos de organizaciones criminales, de los cuales, 2 mil 500 son objetivos prioritarios de todos los grupos delictivos. Hemos realizado acciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, del Cártel de Sinaloa”, dijo.

Aseguro que no hay impunidad para ningún grupo, la ley es pareja para todos, debido a la excelente coordinación que se lleva a cabo con todas las instancias tanto civiles como militares.

“Trabajamos todos los días, con disciplina, con constancia. Estamos todos los días de la semana, sin vacaciones, sin descanso trabajando por la paz, trabajando por la tranquilidad de los mexicanos. Esto señores hay mucha investigación atrás para detener a algunos de los objetivos prioritarios”, comentó.

SEGUIR LEYENDO:

Más de 892 mil autos chocolate han sido regularizados en México

Rosa Icela reconoce labor espiritual del movimiento evangélico en México para la construcción de la paz

Rosa Icela Rodríguez: México combate la violencia feminicida desde varios frentes

dhfm