SSPC: 80% de los feminicidas son cercanos a sus víctimas

El 80% de los feminicidios en México, son provocados por personas cercanas a la víctima, precisó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. La funcionaria federal destacó que los feminicidios en el país disminuyeron 28 por ciento en comparación con diciembre de 2018. Afirmó que las mujeres han demostrado que tienen las capacidades para transformar y contribuir a la pacificación del país.

“Alrededor del 80% de donde se tienen a los responsables de los feminicidios, lamentablemente son personas cercanas a las víctimas, son sus parejas, son compañeros de trabajo, en fin, lamentablemente”, indicó.

Durante su comparecencia ente diputados federales, dijo que se tiene que seguir trabajando en este tema, “porque nos ha llevado la vida, repetir hasta el cansancio que la violencia contra las mujeres no es normal, que es un delito, que las niñas no se tocan, que los problemas personales y de seguridad de las mujeres son problemas públicos y no de la vida privada”.

La secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, defendió las cifras que el gobierno federal reporta sobre la disminución de la incidencia delictiva y precisó que los datos provienen directamente de las fiscalías locales, por lo que son comprobables y corresponden a las disposiciones legales.

Aseguró que hay coordinación para combatir los crímenes en contra de las mujeres. FOTO: Archivo.

“Decirle que sí hemos trabajo mucho en el país, y han bajado mucho los índices delictivos. Quiero decirle a toda la comisión que las cifras que maneja el secretariado y por lo tanto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no son cifras que realice, que organice, que invente la Secretaría; estas cifras, como todos ustedes saben, las que damos a conocer de manera mensual, son procedentes de las fiscalías estatales”, abundó.

Reconoció que hay lugares en el país, donde persiste la violencia “nosotros no estamos diciendo desde esta tribuna que México ya no tiene violencia, o que hay cero violencia, no estamos diciendo eso; si alguien comprendió eso; lo único que estamos diciendo y lo vemos a defender es que los índices delictivos han bajado y ustedes lo pueden ver con sus vecinos y familiares", dijo.

Informó, por ejemplo que, en Michoacán se pasó de 272 homicidios en su máximo histórico a 184 muertes violentas dentro de la entidad en el último periodo de corte.

Aseguró que el gobierno trabaja para cambiar la vida de las mujeres. FOTO: Especial.

Insistió en que, cuando inició el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se tenía una alta incidencia de secuestros, pero que gracias al trabajo de las unidades Antisecuestros de todos los estados y de la Coordinación Antisecuestros se han tenido resultados.

También reconoció que se requiere de poner más atención al delito de extorsión, por lo que pidió a los diputados que se sumen a esta preocupación a fin de que se puedan establecer penas más duras en contra de los que cometen este ilícito a fin de que no continúe la impunidad.

