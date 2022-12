Edomex: reaprenden a Ken Omar N, el sujeto que atropelló a un vendedor de tamales

Ken Omar N fue reaprendido por autoridades del Estado de México. El sujeto es acusado de atropellar a un vendedor de tamales en Cuautitlán Izcalli, cuando supuestamente conducía en estado de ebriedad y exceso de velocidad. Así lo confirmó la hermana de la víctima.

"El día de hoy nos llamó el directamente el fiscal general del Estado de México, el licenciado José Luis Cervantes, para darnos la noticia que ya había sido detenido ya esta persona", dijo en entrevista para el diario Milenio, Marilú Claudio, hermana de Jorge Claudio.

En vísperas de Noche Buena fue atropellado Jorge Claudio

El pasado 24 de diciembre, horas antes de noche buena, Jorge Claudio conducía su triciclo que usaba para vender tamales por el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, cuando de repente en la colono Atlanta, un sujeto identificado como Ken Omar N, manejaba a exceso de velocidad y en estado ebriedad, arrolló a Jorge.

Su irresponsabilidad no se limitó a conducir en estado de ebriedad, también implicó que tras atropellar al hombre no se detuviera a ayudarlo, sino siguiera su camino con normalidad para darse a la fuga. Sin embargo, no contaba que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuautitlán Izcalli lo perseguirían y lograrían darle alcance.

Así fue la liberación de Ken Omar N

Después de ser presentado ante las autoridades, se presentó un hecho que indignó a la comunidad. La noche de este lunes 26 de diciembre Raziel Claudio López, hijo mayor de Jorge Claudio, un comerciante de tamales que murió asesinado por un conductor en presunto estado ebriedad en el municipio de Cuautitlán Izcalli, informó que el homicida, identificado como Omar "N", fue liberado.

Jorge Raziel expresó su sentir desde las redes sociales. | Foto: Facebook

Desde su perfil de Facebook, el joven dijo que le presunto asesino de se padre fue liberado porque "su plazo de 48 horas había pasado "su plazo de 48hrs había pasado, y que al hacerse cargo de la supuesta indemnización (que ni siquiera nos han dicho de cuánto) ya no había problema alguno". También Raziel señaló que esa información le fue confirmada por su abogado: “Esta mañana el abogado nos dijo que ya lo dejaron libre y se va hacer responsable de los gastos; pero me quito a mi papá, ¿a mí de que me sirve eso?, no se me hace justo”.

Ahora a poco más de una semana de los hechos que privaron de su vida a Jorge Claudio, autoridades ordenaron la reaprehensión de Ken Omar Omar N, quien será presentado a un juez para determinar su situación legal y determinar el debido proceso que deberá seguir por las situaciones que se imputan.

En México el consumo de alcohol es la cuarta causa de mortalidad, no solo porque es uno de los principales factores de riesgo para la carga de enfermedad, también porque bajo sus efectos, ocurren varios accidentes. El Inegi reportó 6 mil 521 muertes relacionadas con el consumo de alcohol, de las cuales 5 mil 966 corresponden a hombres y 555, a mujeres.

Según el Gobierno federal, cada año mueren 24 mil personas en accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol. México ocupa el 7º lugar mundial en muertes por esta causa.

Sigue leyendo:

Soñaba con ir al Mundial de 2026 y murió atropellado: Jorge era tamalero y el sustento de su familia

Una joven murió por intoxicación de monóxido de carbono en un departamento y dos familiares más están hospitalizados

Golpe a la Unión Tepito. Vinculan a proceso a su presunto operador José "N", alias el Perro