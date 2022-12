El hijo del señor de los tamales asesinado no descansará hasta ver justicia: “La vida de mi papá no tiene precio”

Jorge Raziel Claudio, hijo de Jorge Claudio, el vendedor de tamales que murió atropellado, aseguró que su padre tendrá justicia cuando vean al responsable tras las rejas. Aseguró que su familia no se comprará y no descansará hasta lograr su cometido.

“Se hará justicia. La vida de mi papá no tiene precio, no nos vamos a vender, no nos vamos a dejar intimidad, vamos a luchar por la justicia de mi papá”, expresó en entrevista con Guadalupe Juárez en el programa Sergio y Lupita de El Heraldo Media Group.