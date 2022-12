Claudia Sheinbaum cumple con las medidas cautelares del INE, pero lanza un duro mensaje: es parcial y autoritario

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se manifestó en contra las medidas cautelares que fueron ordenadas del el Instituto Nacional Electoral, el cual aseguró que estaba llevando a cabo actos de campaña anticipadas por medio con la pinta de bardas o el uso del hashtag #EsClaudia a través de las redes sociales.

"El viernes 2 de diciembre de 2022 a las 15:00 horas recibí a través de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, una notificación de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) que me obliga, como medida cautelar (aunque no es el fondo del asunto), a publicar un texto que no es de mi autoría y con el que no estoy de acuerdo".

Aseguró que con esta acción el INE está demostrando su postura antidemocrática y conservadora al pedirle a la ciudadanía que deje de colocar mensajes que la apoyan, ya que eso está en contra de los derechos de la gente que desea manifestar su apoyo hacia ella, sobre todo debido a que con ello tendrá que usar recursos públicos.

Calificó como autoritaria la orden que se le solicitó, por lo que aseguró que apelará a esta decisión a fin de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva a favor de ella.

