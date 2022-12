Veracruz: alcaldesa presenta informe de labores clandestino

De manera histórica en Veracruz fue presentado un informe de labores en el municipio de Amatitlán que carece de validez al no haberse realizado una Sesión Solemne de Cabildo con el quórum legal.

Se trata de Esmeralda Clara Rodríguez, alcaldesa de esta demarcación, ubicada en la región baja de la cuenca del río Papaloapan, quien rindió su informe el pasado 23 de diciembre sin la presencia de los ediles: el síndico José Alfredo Maldonado Sena y el regidor único Vitorico Zárate Aguirre.

Con lo anterior, se violentaron los artículos 31, 33 y 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en el Estado de Veracruz, donde se establece que serán solemnes las sesiones en que se rinda el informe sobre el estado que guarda la administración pública municipal y que, en el mes de diciembre, el presidente municipal deberá rendir a los ciudadanos y al ayuntamiento su informe correspondiente.

Los pobladores de Amatitlán denunciaron que después de la nulidad de la elección, Alma Rosa, con apoyo del Secretario de Gobierno, impusieron como candidata a su hermana Foto: Especial

Los ediles no acudieron al informe en el salón social, frente al parque central de la cabecera municipal, debido a que desde el inicio de la administración morenista han padecido violencia política, abuso de autoridad y la usurpación de sus funciones por parte de Alma Rosa Clara Rodríguez, exsíndica de Amatitlán y hermana de la actual Alcaldesa.

Esto consta en una queja formal presentada en el Congreso del Estado, el pasado 5 de agosto, y dirigida a la presidenta de la mesa directiva de la LXVI Legislatura, Cecilia Josefina Guevara Guembe.

Imposición

Durante el informe de labores estuvo presente quien fuera síndica durante la administración 2018-2021. Allí también fueron colocadas letras color dorado donde se leía: “Esmeralda con Alma”.

“Quiero agradecer a este gran pilar, culpable de que hoy esté aquí frente a ustedes y siempre está a mi lado, echándole muchas ganas como lo hacían mis padres, con este amor tan grande por servir a su gente, ellos deben estar felices de vernos trabajar juntas con este gran equipo de trabajo, gracias hermana Alma Rosa Clara Rodríguez”, externó la Alcaldesa casi al finalizar su informe.

Alma Rosa, quien es cercana al secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, fue denunciada también por presuntamente haber viciado el proceso electoral 2020-2021, pues pidió licencia para contender por la alcaldía, siendo abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y resultando ganador después de un segundo cómputo en el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

Posteriormente, el triunfo fue anulado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al detectar que había cometido delitos electorales graves, como el rebase en el tope de los gastos de campaña.

Sin embargo, los pobladores de Amatitlán denunciaron que después de la nulidad de la elección, Alma Rosa, con apoyo del Secretario de Gobierno, impusieron como candidata a su hermana Esmeralda Clara Rodríguez, en una elección donde la exsíndica no pudo participar por estar inhabilitada.

“La alcaldesa (Esmeralda) solo juega el papel de títere", acusan Foto: Especial

Añadieron que Esmeralda se dedicaba a vender antojitos y ahora ocupa el cargo de presidenta municipal, sin carrera política y ninguna experiencia en la administración pública.

Nepotismo

Los amatitlecos se dicen molestos porque en su municipio gobiernan tres hermanas: Esmeralda, Alma Rosa y Yessenia Clara Rodríguez, esta última como presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Indicaron que se trata de un sitio rural que colinda con Tlacotalpan, una importante ciudad que destaca por su patrimonio cultural e histórico, así como con el municipio de Carlos A. Carrillo, lugar con gran producción de azúcar, donde la exsíndica de Amatitlán es quien toma las decisiones en el ayuntamiento.

“Alma Rosa es la alcaldesa de facto, es la que manda. Esto es el referente más visible del nepotismo. Un par de ediles borrados y mudos a billetazos y amenazas (síndico y regidor único). Es un municipio donde las obras se ejecutan por el esposo de la exsíndica”, expresaron.

Este “cacicazgo” mantiene en un gran rezago al pueblo de Amatitlán, donde hay sólo unos seis mil habitantes que padecen la falta de servicios básicos, como drenaje, energía eléctrica, agua potable y caminos rurales en buenas condiciones.

“Muy seguido se va la luz, muy seguido se va el agua, los caminos rurales están en pésimas condiciones, el alumbrado público es terrible, no pasa el camión de la basura y hasta hay robo, son las situaciones que provoca el autoritarismo desmedido de altos mandos del gobierno del estado y la ambición de gobiernos locales”, indicaron.

Usurpación

Los habitantes consideraron “bastante grave” que dos de los ediles hayan sido víctimas de una usurpación en sus funciones por parte de la exsíndica Alma Rosa y hermana de la alcaldesa.

“La alcaldesa (Esmeralda) solo juega el papel de títere y de presta nombres a su hermana (Alma Rosa), porque ella ostenta el poder de la presidencia, borrando a los ediles de la esfera (síndico y regidor único)”, refirieron.

La gente también acusó que en Amatitlán no se celebran sesiones de Cabildo y solo son entregadas las actas a los ediles para que firmen bajo coacción o amenazas.

“Les pasan las actas a las prisas, diciendo que tienen que firmar para que todo esté bien y para que esté contento el Secretario de Gobierno, si no se las van a ver con él. No se celebran sesiones, pero hacen juntas donde invitan a todo el personal en las que la presidenta de facto, hermana de la alcaldesa constitucional, humilla a los ediles, diciendo que la que gastó el dinero y la que hizo que ellos llegaran fue ella, que no tienen nada qué pedirle porque son unos muertos de hambre que llegaron por el régimen”, detallaron los pobladores.

Esta situación motivó a los ediles a no asistir al informe de labores de la alcaldesa, quedándose sin el quórum legal y dejando sin efecto la Sesión Solemne de Cabildo.

Cabe recordar que, en el pasado proceso electoral, Amatitlán fue nota nacional debido a que previo a la elección extraordinaria del 27 de marzo, personal del ayuntamiento repartió cerdos y gallinas, utilizando los vehículos oficiales y hasta una ambulancia.

“Estamos cansados de que se burlen de nosotros, ahora sí la presidenta es un títere de su propia hermana, todo es para su familia, todo el ayuntamiento y hasta las obras las hace el marido, a nosotros no nos atienden en el municipio”, añadieron los habitantes.

Hasta el momento, Amatitlán es el único de los 212 municipios de Veracruz donde se rindió un informe de labores sin validez.

SEGUIR LEYENDO:

Nevadas alertan a familias veracruzanas asentadas en la región montañosa

Veracruz: Cuitláhuac García considera “aberrante” daño a mural de zona arqueológica

dhfm