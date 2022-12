Claudia Sheinbaum busca diálogo con youtuber que atenta contra seguridad del Metro

Esta mañana, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que solicitó que la pusieran en contacto con el youtuber que se ha subido a los trenes del Metro para grabar videos de riesgo, pues afirmó que si bien sigue la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX contra el joven, externó que quiere hablar directamente con él.

La mandataria fue cuestionada luego de que el youtuber "Selerdios Ph" decidió volver a infringir las reglas del Metro y recientemente compartió un video en el que se subió entre dos vagones del tren en la Línea 6 y además bajó a las vías para grabar a los convoys de dicho Sistema de Transporte Colectivo (STC) transitando.

Esta no es la primera ocasión que el joven irrumpe en el Metro, ya que en julio de este año también se subió al techo de un tren en la Línea 9 Metro, pasando de la estación para "surfear" hasta Ciudad Deportiva con dos cómplices. Ante esta situación, el STC señaló que se le dará seguimiento al caso con la carpeta de investigación abierta por la FGJ capitalina, al tiempo que la titular del Ejecutivo local habló de las próximas acciones sobre este tema.

Claudia Sheinbaum consideró que si bien el proceso judicial sigue su curso en contra de este tipo de acciones y del joven que se dedica a hacer estas acciones, aseguró que en el caso del Metro está incurriendo en un incumplimiento a artículos del Código Penal, además de poner en riesgo la vida de los demás.

Hoy en la mañana pedí comunicarme con él, porque en el caso del Metro , pues no solamente pone en riesgo su vida, si no puede poner en riesgo más vidas. Entonces más allá de la denuncia, está el tema de que las personas que se dedican a estas actividades riesgosas, pues siempre piensen que está bien, ellos toman una decisión, pero no pueden poner en riesgo la vida de los demás, señaló.