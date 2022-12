AMLO insiste en que México tendrá un sistema de salud “mejor que el de Dinamarca” para 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador subió este martes la expectativa sobre su promesa del futuro del sistema de salud público, señalando que a más tardar en diciembre del 2023 será mejor que el de Dinamarca.

Desde el inicio de su gobierno, López Obrador prometió que transformaría el sistema de salud público del país, que estaba lleno de corrupción e ineficiencia, a un servicio similar al de Dinamarca. “¿Saben por qué le decía que va a ser mejor?, porque Dinamarca tiene mucho menos población que México, Dinamarca debe de tener como 10 millones de habitantes ¿cuánto? 5 millones. Nosotros tenemos que atender a todos”.

De acuerdo al mandatario federal, el sistema de salud público de México será similar al de Dinamarca porque, primero, no tendrá corrupción y los recursos públicos cumplirán su propósito para la atención de la población.

Además, dijo que cada vez avanzan en contar con médicos generales y especialistas, y medicamentos necesarios para dar el servicio gratuito. “Vamos procurando para México primero que no haya corrupción, y segundo establecer el estado de bienestar, ¿qué es en esencia el estado del bienestar? Que la persona tenga seguridad desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba”, indicó.

“Vamos nosotros a garantizar como en Dinamarca un sistema de salud de calidad para todos, esto es que van a poder llegar los pacientes a centros de salud que van a estar en buen estado, donde van a haber médicos generales todos los días, donde van a haber medicamentos y también van a tener acceso a hospitales de segundo nivel, como aquí se planteó, con especialistas”, dijo.

López Obrador resaltó que antes de terminar su sexenio tendrá la satisfacción de ganarle a los conservadores al cumplir su promesa de construir un sistema de salud público de calidad.

“Es mi compromiso, y les voy a volver a ganar a los del Reforma porque además no saben, además en mis convicciones humanitarias, la satisfacción, la dicha enorme que me produce ganarle a los conservadores. O sea, porque es ganarle al individualismo, al egoísmo, ganarle a los que tienen como Dios al dinero, ganarle a la falsedad, al racismo, al clasismo, no, si tiene su parte atractiva”, externó.