Descartan escasez de energía en México por las heladas: "Estamos preparados para cualquier emergencia"

El país no se quedará sin energía pese a las heladas que se han registrado en los últimos días; además, al momento la refinería Deer Park en Texas, propiedad de Pemex, sigue produciendo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

“No, nosotros estamos preparados para cualquier emergencia desde hace 15 días. Es que la ventaja que tenemos, bueno, no es para presumir, pero tenemos ventajas con relación a otros países”, dijo.

López Obrador resaltó que México tiene al menos tres ventajas sobre países como Estados Unidos, que se han quedado sin energía por la baja extrema de temperatura ambiente que ha frenado su producción.

Las ventajas de México sobre otros países

Expuso que el país tiene “muy buenos trabajadores en la empresa pública Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, que han sido capaces de restablecer en una semana la energía eléctrica tras el paso de huracanes y otros fenómenos climatológicos.

Como segunda ventaja, presumió que México tiene integrado su servicio de energía eléctrica, sobre todo lo que tiene que ver con las líneas de transmisión que son nacionales, para poder llevar de un país a otro la energía.

AMLO negó que haya una crisis en Deer Park. Foto: Archivo

“Esto no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, como está privatizado no pueden transmitir energía, transportar la energía de un estado a otro”, señaló. La tercera ventaja, dijo, es que el país cuenta con “bastantes fuentes de generación de energía”, desde gas, energía eólica, hidráulica, a base de carbón y combustóleo.

Se preguntó al mandatario si Deer Park frenó su producción por las heladas, de acuerdo a información en la prensa. “No, yo estuve con el director de Deer Park el viernes, el viernes ¿fue 23?..

Yo estuve con el director de Deer Park en Tabasco, tuvieron la reunión con todos los gerentes y no me informó nada, pero puede ser que hoy o ayer, pero no informó”, contestó.

SIGUE LEYENDO:

AMLO: "no han liberado a Israel Vallarta porque es pieza del montaje de García Luna"

AMLO da espaldarazo a la ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagiar su tesis: “Que la UNAM resuelva”

RMG