AMLO se lanza contra EU por "golpe de estado" en Perú y apoyo a Zelenski: "América somos todos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que Estados Unidos respalde al nuevo gobierno de Perú, además de inconformarse con su homólogo estadounidense, Joe Biden, quien recibió al mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, al darle la bienvenida a través de un mensaje en Twitter, donde Biden escribió: “America welcomes you, Mr. President” (América le da la bienvenida, señor Presidente).

“Lamento mucho que el gobierno de Estados Unidos, que siempre habla de democracia, en este caso, en vez de pedir que se respetara la voluntad del pueblo, que se respetara al presidente electo de manera democrática, lo que hacen es que avalan toda la maniobra truculenta para destituir al presidente”, señaló Andrés Manuel López.

Afirmó que Estados Unidos juega un papel muy destacado en la situación política de Perú, por lo que le pedirá a Joe Biden abandonar la llamada “Doctrina Monroe” que llama a EU a intervenir en estados extranjeros.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo Federal arremetió contra la frase que suelen utilizar los estadounidenses para referirse a su país, al englobar a todo el continente al llamarlo “América”, y no como simplemente Estados Unidos. “¿Qué pasó, presidente Biden? Con todo respeto, América somos todos”.

“Yo no digo que se le dé la bienvenida a un presidente, lo que no me gusta es el ‘modito’. ¿Cómo ´bienvenido a América´? Vamos a empezar por cambiar eso: Es ‘bienvenido a Estados Unidos, bienvenido a México, bienvenido a Perú’”, reprochó López Obrador.

Durante la Mañanera realizada en el estado de Quintana Roo, el mandatario recalcó que América es Guatemala y es Belice, además de que es México y el Perú, por lo que dijo, es necesario avanzar en cambiar el modismo y citó una canción de Juan Gabriel para ello: “Que es más fuerte la costumbre que el amor, esa política lleva dos siglos, la política o la doctrina Monroe de América para los americanos”.

AMLO acusa que Perú hizo un golpe de Estado

Casi al término de la conferencia de prensa, López Obrador recordó que desde ayer llegó a México la familia del expresidente de Perú, Pedro Castillo: “Ya está en el país la esposa del presidente destituido de Perú, Lilia Paredes con sus dos hijos, Arnold y Alondra Castillo. El presidente Pedro Castillo está detenido. Ya están con nosotros y son bienvenidos a México y aquí los vamos a cuidar, lo demás es un asunto del Perú”.

“Sostenemos lo mismo, que fue un golpe del conservadurismo del Perú, de los mandamás del Perú, que como los conservadores de México y de otros países son clasistas, racistas y muy corruptos”, dijo AMLO.

En ese sentido, Andrés Manuel López insistió que lo que ocurrió con el entonces presidente Castillo es un golpe de estado realizado por parte de la oligarquía peruana, por lo que instó a llevar a cabo elecciones extraordinarias para que el país recupere la estabilidad política.

“Que sea el pueblo que decida como es la democracia. Pero ‘como tengo secuestrado al Congreso’, la oligarquía, el conservadurismo tiene el control del Congreso y los medios de información, ‘¿para qué convocar elecciones?, o convoquemos elecciones para 2025’, y mientras, ¿el sufrimiento de la gente?

Es muy doloroso que haya muertos, porque sacan a la policía, sacan al Ejército, dicen que yo no estoy tomando en cuenta el golpe de estado, pero pensando que el que dio el golpe de estado fue Pedro Castillo, Castillo no sacó a la policía, al Ejército, es más, ellos sabían perfectamente que el Ejército no estaba con Castillo, estaba con los que mandan indebidamente el Perú”, dijo AMLO.

“Ya dejemos al perú no nos vayan a declarar a nosotros también personas non grata”, culminó López Obrador con su conferencia.

Finalmente Andrés Manuel López Obrador llamó a que intervenga la Organización de Estados Americanos (OEA) con diálogo en Perú y que la comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pueda reunirse con Pedro Castillo, quien continúa preso en el país sudamericano.

Con información de Noemí Gutiérrez / Enviada.

