AMLO advierte que si es necesario volver a marchar, saldrá a las calles

Veracruz.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que le preocupe la denuncia en su contra que interpuso la oposición por presuntamente usar recursos públicos para acarrear personas a la marcha del 27 de noviembre pasado, e incluso adelantó que si se necesita harán más.

Destacó que era importante convocar a la ciudadanía a marchar para combatir la desinformación de la oposición, como lo hicieron contra su propuesta de reforma constitucional en materia electoral.

“Adelante con todas las denuncias y que la Fiscalía resuelva lo que considere, nosotros invitamos a la gente a participar, ya hasta me están diciendo que quieren más, no vamos a estar siempre, sólo cuando se necesite porque ¿qué estaba pasando?, sobre todo en la Ciudad de México, porque ahí es donde bombardean más, donde tienen más control de los medios”, dijo de gira por Veracruz.

Destacó el apoyo de la ciudadanía a la 4T: FOTO: Presidencia.

En la conferencia mañanera en el Museo Naval en el Puerto de Veracruz, se preguntó al mandatario si le preocupa la denuncia en su contra ante el INE que interpusieron el PAN y el PRD. Destacó que no necesitaba acarrear gente ni tampoco le sorprendió la cantidad de gente que participó, que de acuerdo con cifras oficiales fue de 1.2 millones de personas.

“Claro que no (me preocupa) porque yo tengo el tribunal de mi conciencia que es el que me preocupa, si hace uno algo malo y si se tiene conciencia no puede uno estar tranquilo, no es nada importante ni llega a ser anécdota, es parte de la desesperación. Y también tiene que ver con los medios, no con todos, pero esto lo vuelven gran noticia, nada más que ya no funciona y hay que ser respetuoso también, que se manifiesten y haya críticas”, contestó.

Dijo que tiene la consciencia tranquila. FOTO: Archivo.

Para el mandatario federal, la denuncia en su contra es parte de una estrategia de la oposición para poder resurgir y regresar al poder.

“Están en su papel, es una oposición que no ha podido levantar el vuelo porque no defienden causas justas”, comentó.

Dijo que la oposición "no hace más que denunciar y criticar, cuestionar, insultar, pero no hay imaginación, no hay talento, como no tienen convicciones, porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo y ellos son simuladores, por eso no han podido y nos acusan de todo”.

