Cada 5 minutos un periodista es amenazado, van 437 mil 91 amagos en contra del gremio en el sexenio

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han registrado más de 437 mil 91 amenazas en contra de los periodistas de México. La fuente de estos datos es la organización Tresearch International. Para respaldar esta información y además hablar de las agresiones en contra del gremio, Carlos Penna, el director general del grupo, tuvo una conversación con Sergio Sarmiento a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group.

El experto aseguró que la mayoría de estas advertencias fueron registradas en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y la mayoría se dan de manera física o verbal. Esto, dijo, engloba amagos de golpear, secuestrar o asesinar a los comunicadores.

No obstante, estas podrían ser muchas más, debido a que estos datos corresponden a denuncias formales que se hacen ante las fiscalías en todo México, por lo que no se toma en cuenta los hechos en los que no hay una acusación. Estimó que esta cifra podría ser hasta 90 por ciento mayor.

Cada cinco minutos hay una denuncia por hechos de este tipo. FOTO: Archivo.

Destacó que estas agresiones en contra de los periodistas se han incrementado de manera sistemática. Esto es igual a que cada cinco minutos en alguna parte del país se registra una solicitud de denuncia por este delito.

Pidió desestimar la frase de "perro que ladra no muerde", debido a que este tipo de actos está relacionado con delitos como las lesiones y el homicidio.

La semana pasada el comunicador Ciro Gómez Leyva fue víctima de un atentado a unos metros de su casa. FOTO: Archivo.

