AMLO garantiza que no habrá cuesta de enero: “Regale afecto, no lo compre”

Al desear salud y felicidad para los mexicanos en este cierre de año, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que no habrá cuesta de enero al iniciar 2023. Argumentó que además de que el Gobierno Federal tiene en marcha acciones para que no haya carestía, al iniciar el año la pensión de los adultos mayores aumentará 25 por ciento.

“Decirle pues a la gente que no habrá cuesta de enero, también hay que ahorrar. Regale afecto, no lo compre, hay que ahorrar por lo general”, afirmó en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

“En lo que nosotros corresponde vamos a seguir manteniendo el plan antiinflación, estamos pendiente de eso, de que no aumenten los precios, que no haya carestía, y decía yo que no habrá cuesta de enero como era antes porque empezando enero, la primera semana, empiezan a dispersarse los fondos para los adultos mayores y ya viene con un 25 por ciento de aumento”, recalcó.

AMLO felicta a los mexicanos

El presidente también envió un mensaje de felicitación en esta época decembrina a los mexicanos. Señaló que ya se entregó el aguinaldo a los trabajadores del gobierno federal.

AMLO indicó que ya se entregaron los aguinaldos. Foto: Archivo

“Deseo que todos pasemos una Navidad en familia, con amigos, que estemos contentos, felices, que no haya enfermos en las familias, que no tengamos que padecer de ningún tipo de tristezas, que podamos estar contentos”, apuntó.

Agregó que ya se entregó el aguinaldos a los trabajadores del gobierno, “en caso del gobierno, el informe que tengo es que se ha cumplido con todos los trabajadores”, dijo López Obrador.

