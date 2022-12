Claudia Sheinbaum: AMLO terminará Tren Maya pese a adversidades económicas y sanitarias

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador culminará la obra del Tren Maya, pese a los diversas situaciones económicas y de emergencia sanitaria que ha enfrentado el país.

No obstante, la mandataria capitalina dejó claro que será el sucesor de López Obrador, a quien dé tocará consolidar esta obra de infraestructura realizada por la “cuarta transformación”.

“Muy pocos países en el mundo están haciendo obras de infraestructura tan importantes como las que hace el Presidente, como el Tren Maya que le va a dar larga vida al sureste, una obra inimaginable y hacerla en medio de una crisis económica, de la pandemia, y la va a terminar el Presidente de la República y la va a consolidar quien siga después del Presidente de la República, porque son obras de la Cuarta Transformación”, apuntó.

Durante la conferencia magistral “Políticas Exitosas de Gobierno”, en el estado de Yucatán, Sheinbaum Pardo señaló que “estamos viviendo tiempos extraordinarios”, incluso, dijo que las generaciones futuras se sentirán orgullosas “de que cada uno de nosotros dimos nuestro apoyo a la Cuarta Transformación de la Vida Pública”.

Sheinbaum destacó el aumento de la participación femenina en la vida pública

FOTO: Especial

Resaltó el apoyo que su administración ha dado a las mujeres, principalmente, en combatir la violencia hacia ese sector; “porque está es parte de una historia de desigualdad, no surge en un día, es parte de una historia de desigualdad”.

Refirió que “hicimos una ley en la ciudad para que las mujeres que son violentadas no solo se les dé un refugio si así ellas lo deciden, sino que ellas deben quedarse en el hogar y quien debe salir es el agresor, se llama “El Agresor sale de casa”.

“A la mujer se le protege con los hijos, con medidas cautelares se queda en el hogar, incluso por encima de los derechos de propiedad, porque hay que apoyar a las mujeres”, destacó.

La jefa de Gobierno señaló que por primera vez hay una mujer gobernadora en el Banco de México

FOTO: Especial

Explicó que en Yucatán, nació “Elvia Carrillo Puerto, que aún después del asesinato de su hermano siguió luchando, una de las primeras diputadas de nuestro país, sufragista que logró el voto de las mujeres hace 69 años nada más”.

“Hoy habemos nueve gobernadoras al mismo tiempo; hasta el 2018, en la historia de México, solamente había habido seis gobernadoras, y hoy somos nueve gobernadoras al mismo tiempo. Y eso es gracias también a nuestro movimiento y al Presidente de la República”, afirmó.

Añadió que “por primera vez hay un gabinete paritario en el país, por primera vez hay una mujer gobernadora del Banco de México, hay más mujeres en la Suprema Corte de Justicia, de lo que históricamente había habido; hay más diputadas, más senadoras, más gobernadoras, más presidentas municipales”.

“Hoy hay más reconocimiento a la mujer en la participación de su vida pública, y eso hace que las niñas, que las jóvenes cambien su perspectiva de vida. A mí me pasa cuando voy a las escuelas, que una niña me ve y dice: yo quiero ser Jefa de Gobierno, tiene una perspectiva distinta, a lo mejor hace 20 años, no. Hoy una niña puede ver a más mujeres, a una gobernadora y decir: “yo puedo ser gobernadora”, concluyó.

