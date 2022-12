El "Plan B" de AMLO recibe el aval de los Senadores, será enviado a San Lázaro

Tras un debate intenso de 15 horas, el pleno del Senado avaló en lo general y particular la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que regresa a la Cámara de Diputados para su discusión y votación. Después de debatir más de mil 200 reservas que se discutieron con casi 100 oradores, los legisladores aprobaron al menos 55 modificaciones en reservas.

El aval se dio con 68 votos a favor de Morena y aliados, por 50 en contra del PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural, por lo que pasa el denominado Plan B del gobierno federal.

Morena y aliados (PVEM, PT y PES) aprobaron cuatro reservas para beneficiar a partidos políticos con menos votos (chiquillada), una de ellas -Impulsada por el PVEM- denominada de "vida eterna" para firmar candidaturas comunes, lo cual fue calificado por la oposición como un pago de favores para que PT y PVEM se beneficien con la transferencia de votos, así como las prerrogativas públicas.

También se avaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) no sancione ni multe a partidos políticos omisos en su padrón electoral, a pesar de que no sea actualizado. Y finalmente, los partidos políticos no se deberá regresar prerrogativas que queden al final del año a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

Asimismo, se aprobaron otras reservas que la oposición tachó como regresivas, como disminuir espacios a los sectores excluidos, al pasar de 44 a 25 el total de los distritos electorales que deben ser encabezado por indígenas, afroamexicanos, migrantes, discapacitados, comunidad LGBTTTIQ, entre otros.

También pasan de tres a 10 días para que partidos políticos y candidatos o precandidatos puedan entregar la fiscalización de sus gastos durante precampañas y campañas.

Cambiarán las reglas del INE. FOTO: Archivo.

Entre algunas modificaciones a favor se mantienen las salas y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que no desaparecen.

Sin embargo, Morena y aliados rechazaron las propuestas de reservas presentadas por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal.

Eso debido a que el también líder de la bancada de Morena votó en contra de la reforma electoral, ya que advirtió que hay artículos del plan B de AMLO que son inconstitucionales. Otro voto en contra de los morenistas fue el del presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Rafael Espino de la Peña.

A pesar de la dura pelea que dio el bloque de contención (PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural), Morena hizo mayoría con sus aliados y se aprobaron reformas como la reducción de estructura administrativa del INE, compactar estructuras de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), además consejeros y magistrados no ganarán más que el titular del Ejecutivo Federal.

También se restringe las facultades del INE de sancionar cuando le corresponda a otras autoridades, elimina los fideicomisos del INE y las autoridades electorales no podrán reducir más del 25 por ciento el presupuesto de partidos políticos en sanciones, multas o descuentos. Incluso se prohíbe al INE ejercer su autonomía presupuestaria, se elimina la sala Regional Especializada y se debilitan las juntas distritales al despedir al menos mil 200 trabajadores.

