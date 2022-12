El INE pide enmendar vicios en el "Plan B", advierte que luchará si hay ilegalidades

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) llamaron a los integrantes del Senado de la República a la reflexión y a enmendar la plana a la Cámara de Diputados para limpiar el llamado Plan B, de todos los vicios de inconstitucionalidad que contiene, al tiempo que advirtieron que si viola la Constitución recurrirán a todos los recursos jurídicos que estén en sus manos para revertir la reforma que calificaron de regresiva.

“Hoy se puede salvar la constitucionalidad de la Reforma, en el Senado pueden enmendarle la plana a una cámara que, como dicho por ellos, presentó una minuta que viola la Constitución en muchísimos puntos, nos vamos a esperar a que se acabe el proceso legislativo, confiamos que este proceso legislativo depure esa legislación, elimine de las inconstitucionalidades, elimine todos los riesgos para los procesos electorales a futuro y eventualmente no tendremos que presentar ningún recurso”, señaló el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

En conferencia de prensa desde la sala de prensa del INE, los consejeros electorales, se pronunciaron sobre la eventual aprobación de la reforma electoral que se discute en el Senado de la República, en este contexto, el consejero presidente advirtió que la democracia vive momentos cruciales ante la eventual aprobación de la reforma electoral que dijo, “podría trastocar profundamente” el sistema electoral que México ha construido.

Los consejeros del INE llamaron a los integrantes del Senado de la República a la reflexión (Foto: Cuartoscuro)

“De ser el caso, el INE recurrirá a todas las instancias, todas las vías jurídicas que la Constitución brinda para salvaguardar la autonomía y profesionalismo del Instituto Nacional Electoral, y para seguir garantizando elecciones libres, auténticas cómo lo mataron la Constitución”, señaló Córdova.

Señalaron que la reforma está plagada de vicios de inconstitucionalidad y confió en que, en caso de ser aprobada, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación resuelva lo que marca la Constitución.

“Consideramos que la reforma produciría un efecto regresivo contrario al principio de progresividad de los derechos reconocidos constitucionalmente y puede generar incertidumbre en torno a las reglas de la contienda electoral hacemos un llamado a las legisladoras y legisladores analizar con profundidad en los impactos de los cambios propuestos y establecer los mecanismos que consideren pertinentes para hacerle llegar toda la información técnica que requiere para tomar las mejores decisiones”, señaló el consejero.

En este contexto, el consejero Uuc-kib Espadas cuestionó sobre las implicaciones de la reforma y las consecuencias que tendrá para los ciudadanos y para los actores y partidos políticos, advirtió que la aprobación del proyecto implicaría la no instalación de 5 mil 500 casillas y que 3.5 millones de electores no cuenten con boleta electoral.

“Lo que se está haciendo hoy es obligar a experimentar, con una nueva y frágil estructura, una elección presidencial que promete ser como siempre son las elecciones presidenciales en nuestro país, una elección difícil, tensa y probablemente polarizada. ¿En verdad alguien puede afirmar que la nueva frágil estructura proveerá un servicio comparable con este que ha sido probado a lo largo de ocho años? ¿Sirve esto a la sociedad? y si no sirve a la sociedad ¿ a quién le sirve?”, señaló el consejero Espadas.

Advirtió que la reforma no le hace bien al país. “¿Debe someterse a la República a un riesgo como este en la próxima elección presidencial? No, no sirve a la República”, sostuvo el consejero.

