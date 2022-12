AMLO acusa la oposición de defender al INE para seguir derrochando dinero y no destinarlo a programas sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó este miércoles a la oposición por defender al Instituto Nacional Electoral, pero no hacer lo mismo con las pensiones para los adultos mayores del gobierno federal.

Acusó al Partido Acción Nacional y a figuras como Claudio X. González de encabezar protestas contra la reforma electoral, como la de ayer en el Senado de la República a fin de seguir con el derroche de recursos públicos y que estos no se vayan a los programas sociales del gobierno federal.

“Se atiende a los adultos mayores, se atiende a los jóvenes, se atiende a los discapacitados, no existirían esos programas si ellos mantuvieran el poder, los hubiesen quitado. Ahora va a ser muy difícil que nos quiten porque ya están en la Constitución, son derechos constitucionales, así como dicen el INE no se toca, las pensiones no se tocan”, dijo.

Sin embargo, dijo que los conservadores están atravesando un momento de “decadencia” y afortunadamente hay un momento “de esplendor y renacimiento” para la vida pública.

Pidió que se siga invirtiendo en derechos sociales. FOTO: Presidencia.

“Luego se convierte (Claudio X. González), como dice, en líder, activista social, ¿saben para qué?, para impulsar la llamada reforma educativa y él encabeza la campaña en contra de la educación pública, en contra de los maestros, a favor de la privatización de la educación", dijo.

Acusó al activista de colocar espectaculares en las que hacía juicios en contra de los maestros y señalarlos de dejar de dar clases por retrógradas y flojos.

"Lo increíble, inaudito, es que llega a convertirse en el líder de los partidos opositores y es el jefe de los partidos opositores. Imagínense, qué diría Calles o López Mateos o Manuel Gómez Morín, entonces sí es una etapa decadente para ellos, afortunadamente de esplendor y de renacimiento para la vida pública de México. Entonces, sí hemos avanzando muchísimo, ya que ellos no deciden sobre el presupuesto”, resaltó.

