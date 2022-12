VIDEO | En cuestión de segundos: captan a mujer robando la casita de muñecas de una niña

A través de redes sociales ganó popularidad un video donde se observa a un delincuente ingresando a una casa para para robar los juguetes de una niña pequeña. Los hechos fueron documentados por una cámara de seguridad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ya abrió una investigación para dar con la identidad y paradero del presunto ladrón.

Aparentemente el robo ocurrió dentro de una casa de la calle Costa Rica, colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México durante la madrugada del pasado 8 de diciembre, cerca de las 06:12 horas. En la grabación, se observa el momento exacto en el que el delincuente se puso a escoger entre los objetos y opta por llevarse algunos juguetes y una casa de muñecas, la cual era de una pequeña niña.

De acuerdo con los comentarios publicados en redes sociales, internautas señalan que posiblemente el delincuente ya tenía el objetivo claro, porque no parece titubear y de inmediato robo los juguetes que se encontraban dentro de la casa. "Ya sabía por lo que iba", mencionaron los usuarios de Twitter, quienes aseveraron que antes de quitar la sábana que cubría el juguete el asaltante se asomó para cerciorarse de que ahí estaría la casa de muñecas y en menos de tres minutos se la robó.

Agregaron que seguramente el delincuente sabía perfectamente el uso que le daría a los productos robados, ya que posiblemente la utilizaría para revenderla y sacarle el mayor provecho en la próxima llegada de Santa Claus y los Reyes Magos; otras personas comentaron que probablemente el ladrón robó los artículos para sus hijos.

Lo robado era una casita de muñecas. Foto: Pixabay

De igual manera, destacaron que el delincuente prefirió llevarse solo la casita de muñecas y no le hizo caso a dos motonetas, que también se encontraban junto a los juguetes y que evitó llevarse para poder cargar la casita de muñecas. Finalmente, otros usuarios ofrecieron su ayuda para que la familia pudiera recuperar lo sustraído: "no se si haya forma de contactar a la familia, pero me gustaría regalarle una casita de muñecas a la niña, tal vez no sea tan bonita pero lo haré con gusto", mencionó un internauta.

