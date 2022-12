SSC y Consejo Mundial de Boxeo entregan reconocimiento a 33 policías

Con el objetivo de incentivar la labor policial y reconocer el esfuerzo, entrega y compromiso de las y los policías de la Ciudad de México, el Consejo Mundial de Boxeo (WBC) en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), realizaron la ceremonia de entrega de reconocimientos a 33 policías destacados.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, agradeció la presencia de Mauricio Sulaimán por su apoyo a la Secretaría y dignificar la labor policial al realizar estos reconocimientos.

Señaló que su presencia y la de los campeones de boxeo son una gran motivación para las y los policías, además de ser un ejemplo de esfuerzo y disciplina para alcanzar el éxito.

Mauricio Sulaimán Saldívar, llamó a los policías “héroes del ring” Foto: @OHarfuch

García Harfuch dijo que entre policías y boxeadores hay similitudes como la determinación, la disciplina, el valor, además son carreras sumamente duras y llenas de sacrificios. También reconoció a “33 compañeras y compañeros que se destacaron en estas labores de la policía. Queremos que la Ciudad de México, que los habitantes de la Ciudad de México, tengan la seguridad que tienen una policía activa, que tienen una policía alerta, que tienen una policía sumamente operativa y que respondemos”.

Mauricio Sulaimán Saldívar llamó a los policías “héroes del ring”

A su vez, el Presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán Saldívar, reconoció a los policías a quienes llamó “héroes del ring” ya que, dijo, “se suben al ring donde no hay réferi, ni reglas y donde el oponente muchas veces es desconocido y nos representan, nos cuidan y nos hacen sentir completamente seguros”.

Expresó que “algunos de ustedes, si no es que todos, tienen las huellas de las batallas, así como nuestros campeones tienen sus huellas de las batallas que han tenido, pero eso es el orgullo que nos dan. Cuando yo jugaba béisbol si no salía con el uniforme roto y todo cortado, pues no había jugado, esa pasión por hacer lo que se hace y hacerlo mejor que cualquiera es lo que los tiene aquí y ser reconocidos como alguien especial, hay muchos que podemos ser del montón, hay muchos que podemos esconder en la mediocridad, pero los que realmente valen la pena, los que son los campeones son los que hacen ese extra.”

Además, hizo un agradecimiento especial al Secretario de Seguridad Ciudadana; “no tengo más que agradecerle todo lo que hace por la Ciudad, por México, por la sociedad, por nuestros hijos, por las familias, con una sencillez, con una verdadera proyección de seguridad, con una manera tan importante de hacernos sentir bien y seguros “.

Finalmente pidió a los campeones y campeonas de box acompañarlo para realizar la entrega de un reconocimiento al titular de la SSC, a quien le entregaron un par de guantes de box y una distinción del WBC por su esfuerzo y compromiso hacia la ciudadanía.

Además, como parte del evento se proyectó un video realizado por el WBC a manera de homenaje hacia la labor de la policía de la Ciudad de México.

En este evento estuvieron presentes boxeadores destacados como Estrella “La Chacala” Valverde, Pipino Cuevas, Rosy Olvera, Juan “El Churrito” Hernández, José Antonio “El Jaguar” Aguirre, Lourdes Juárez, “La Pequeña Lulú”, “El Toco Santa”, Miguel Ángel González, Rafael “Bazooka” Limón, Carlos Cuadras y Carlos “El Caña” Zárate; además de María Elena Villalobos, representantes de la asociación “Guantes Rosas”.

También asistieron los subsecretarios y mandos de la SSC, así como policías boxeadores.

DME