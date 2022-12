AMLO: los conservadores se quedarán con el INE, pero no tienen al pueblo

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a sus opositores que pueden quedarse con el Instituto Nacional Electoral (INE), al prever que no será reformado debido a la negativa que han mostrado los partidos PAN, PRI, PRD y MC para votar a favor de la iniciativa para reformar la Constitución; sin embargo, adelantó que el martes enviará al Congreso una nueva iniciativa a leyes secundarias que no necesita respaldo de la oposición, su “Plan B”.

En la mañanera de este jueves en Palacio Nacional, expuso que aun cuando la oposición se quede con el INE y tengan bastante dinero para pretender hacer fraudes electorales les falta el apoyo del pueblo.

"La reforma electoral (constitucional), sí, es el dinero, pero eso tienen mucho ellos (los conservadores), tienen bastante, tienen los medios de información, tienen dinero de información, nada más les falta algo, les falta pueblo. Se pueden quedar con ese órgano tratando de dominar, pero como le van a hacer, ¿no van a poner mesas, no van a haber casillas, no le van a permitir a la gente ir a votar? No tienen ninguna posibilidad”, dijo en el Salón Tesorería.

El 29 de noviembre pasado, López Obrador dijo que enviaría al Congreso su nueva reforma electoral. Sin embargo, a pregunta expresa este jueves dijo que sería el próximo martes.

“Sí, yo creo que ese día puede ser. Ya la están trabajando y yo la reviso, aunque voy a estar afuera siempre estoy viendo documentos y ya la enviamos”, dijo.

El presidente pretende modificar la ley electoral. FOTO: Cuartoscuro

También criticó que se quiera imponer la política que impulsó el expresidente Carlos Salinas de Gortari de establecer un sistema bipartidista en México PRI-PAN para que siempre se lograra el gatopardismo, pero dijo que él terminó con eso con su movimiento de la Cuarta Transformación y su partido Morena para dar una alternativa a la gente.

“Cuando yo llegué a un partido de oposición yo dije voy a romper eso, nada de que va a haber así alternancia, decía, ¿Qué diferencia puede haber? Siempre decía yo, pues la diferencia que hay entre la Coca Cola y la Pepsicola y logramos romper ese bipartidismo, y surge una opción nueva, distinta, que no tiene que ver ni con el PRI ni con el PAN, y aquí sí ya están muy definidas las posturas, no hay simulación”, dijo.

Defiende al humanismo mexicano

Además defendió su modelo de gobierno, al que llama “humanismo mexicano” ya que tiene como fundamento los ideales de Miguel Hidalgo, Emiliano Zapata, Zapata y Francisco Villa, entre otros. Destacó que la transformación en el país es pacífica, tiene como propósito un cambio de mentalidad, además de que es una revolución de las conciencias.

“Yo empecé a describir cómo podríamos llamarle a nuestro modelo y he llegado a la conclusión que lo vamos a bautizar como humanismo mexicano, y vamos a recoger lo mejor de la historia universal, todo lo universal que sea necesario, posible y todo lo nuestro”, afirmó.

Aseguró que el pueblo está de su lado. FOTO: Presidencia.

El presidente aseguró que el modelo de gobierno que se aplica recoge las propuestas sociales de los forjadores de la nación. Record que por ejemplo el PAN surgió para oponerse a la “política popular patriótica del general Cárdenas”.

“Están en contra del reparto agrario, en contra de la expropiación petrolera. Se lleva a cabo la expropiación petrolera en 1938 y en 1939 se funda el PAN para oponerse. No nos parecemos, pero tenemos que respetarnos, cada quien tiene sus concepciones, sus ideas, y debemos de tomar en cuenta eso”, argumentó.

