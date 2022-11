Presupuesto de Egresos 2023: termina primer día de discusión de reservas

En el inició de la revisión de las reservas del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, de 2 mil 268, se desahogaron solo 266 con 105 oradores y ninguna fue aprobada. Durante casi 10 horas de discusión, hubo más insultos, protestas, burlas y acusaciones mutuas entre legisladores de oposición y morenistas que propuestas.

Mientras los integrantes de la bancada mayoritaria, subieron a tribuna, más a defender el proyecto de la Cuarta Transformación que, a fundamentar su propuesta, ya que al final de cada participación sólo se escuchó, “retiro mi reserva”, los diputados de oposición aprovecharon el tiempo para criticar al Gobierno Federal, a defender al Instituto Nacional Electoral y rechazar la Reforma Electoral.

Los diputados del PRI, PAN, PRD y MC insistieron en la defensa del INE, criticaron los recortes al presupuesto de órganos autónomos y el aumento del gasto en obras faraónicas como el Tren Maya.



La panista Paulina Rubio Fernández, llevó un par de carritos de supermercado con artículos de consumo básico para demostrar que, en el gobierno de López Obrador, habido un incremento de más del 35 por ciento en los precios de 2018 a la fecha, por lo que mostró botellas de aceita, bolsas de arroz, frijoles, latas, servilletas, tortillas etc.

“Todos los días se oye en las filas del súper, que todo está muy caro, que ya no alcanza para nada. 34 por ciento más les cuesta a los ciudadanos ir al súper, lo que compraban con mil 556 pesos, hoy lo compran con 2 mil 86 pesos. Señor Presidente si usted mide la eficiencia de su gobierno con la felicidad del pueblo, le avisamos que el pueblo está muy enchilado”.

Defienden privilegios de los consejeros electorales

La respuesta de los diputados de Morena fue inmediata y la morenista Vanessa del Castillo, aseguró que lo lejos de defender al INE los asistentes a la marcha como los del PAN, PRD y PRI van a defender los privilegios de los consejeros electorales como Ciro Murayama y Lorenzo Córdova.

“Son una vergüenza nacional los de la derecha, han promovido negocios privados a costa de la Nación y con dinero del pueblo. Cínicamente suben a decir que el INE no se toca, pero lo que no dicen es que no quieren que se toque a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, que se les acaben sus comilonas, sus viajes en clase Premier o sus sueldazos de oro, a cambio de avalar fraudes, pero el INE no es de ustedes, el INE es del pueblo”, comentó.

Olga Leticia Chávez Rojas, de Morena, aprovechó el foro para recordar la tragedia de la Guardería ABC donde fallecieron 49 niños, y señaló a la exprimera dama, Margarita Zavala

Pues la culpable está sentada aquí, ocupando un curul que no se merece, que debería de estar pagando tras las rejas. Ahí está, y ya que nos estamos refiriendo a esta persona, le pregunto ¿Dónde está la Refinería Bicentenario? A esa persona. Pues a Margarita Zavala, si quieren saber bien el nombre”, gritó.

hubo diversas críticas por la defensa del INE Foto: Archivo

Zavala Gómez del Campo no contestó a las acusaciones, y sólo indicó que continuarán con su lucha para corregir un presupuesto mal hecho y en la defensa del Instituto Nacional electoral.

“Yo nunca he insultado a nadie. Hemos dicho nuestra palabra y lo que creemos. Lo seguiremos haciendo y seguiremos dando nuestras reservas porque es un presupuesto injusto mal distribuido y totalmente electorero, y les vamos a ganar y al INE no se toca”, comentó

Aunque hubo diversas críticas por la defensa del INE, el que se llevó las palmas fue el legislador de Morena, Manuel Alejandro Robles, quien recordó las consignas en contra del expresidente, Felipe Calderón Hinojosa.

“Yo si recuerdo las consignas del pueblo en las calles, las consignas del pueblo cuando ustedes se robaron la presidencia el pueblo gritaba ‘Señora Hinojosa porque parió esa cosa; señor Calderón porque no usó condón’. Eso se gritaba en las calles no esas payasadas ‘Hay el INE no se toca; seis, siete y ocho, Lorenzo es un bizcocho´. Son ridículos, son payasos”, cantó.

La discusión de las reservas continuará este jueves, con la participación de los oradores de todos los partidos, los cuales cuentan con de entre 3 a 6 minutos para exponer sus argumentos, dependiendo del número de reservas hechas.

Se prevé que la discusión del total de las más de 2 mil 268 reservas culmine a más tardar el sábado, con recesos cada día a partir de las 9 de la noche.

SEGUIR LEYENDO:

Con defensa del INE, arranca discusión en lo particular del Presupuesto 2023

Ignacio Mier sobre pelea entre Sansores y Monreal: “El respeto al pleito ajeno es la paz”

Santiago Creel arremete contra AMLO, lo acusa de luchar en contra de las ideas que protegió en el pasado

dhfm