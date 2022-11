Caso Ariadna Fernanda: el fiscal de Morelos sugirió que Sheinbaum "matizara" su postura

Después de las acusaciones del Gobierno de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de Morelos entregó la carpeta de investigación, relacionada con la muerte de Ariadna, a su símil de la capital del país. La líder de la capital, Claudia Sheinbaum, informó que la FGJ CDMX, que encabeza Ernestina Godoy, revisará la pesquisa.

“Nos comentó al fiscal que lo entregó en la madrugada, que en la madrugada la recibieron, y apenas van a revisarla, todavía la Fiscal no nos podía comentar nada y además hay que guardar el debido proceso para algunos temas, pero sí, finalmente entiendo que ante lo que mencioné ayer, tomaron la decisión de entregarla”, reveló en conferencia de prensa.

La mandataria capitalina reveló que el fiscal General del Estado Morelos, Uriel Carmona Gandara, pidió a Godoy que se matizara la postura.

“En la llamada que le hace el Fiscal de Morelos a la Fiscal Ernestina Godoy, le dice: ‘oiga y no habrá que la jefa de Gobierno matizara’ (...) el día que salgo yo a informar lo que está pasando y a denunciar con todas sus letras al Fiscal de Morelos le habla por teléfono a licenciada Ernestina Godoy para hablar sobre el caso y entre otras cosas le dice: no habrá manera de que matizara la jefa de Gobierno”, explicó.

La fiscal aseguró que el fiscal pidió que se le protegiera de la controversia.

Claudia Sheinbaum también hizo un llamado al Poder Judicial, en la antesala de la continuación de las audiencias de los señalados para determinar si son o no vinculados a proceso.

“Justicia, que no haya encubrimiento, que no haya corrupción, justicia, en todos los casos, pero en particular en los casos de los feminicidios (...) es el llamado al Poder Judicial y a los Fiscales”,dijo.

Rautel "N" y Vanessa "N" ya tuvieron su audiencia inicial, donde se les determinó mantenerse presos, pero en días próximos se va a definir si son o no vinculados a proceso. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía de la CDMX, los dos implicados, fueron las últimas personas con las que tuvo contacto la víctima en un departamento ubicado en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc; posteriormente, fue encontrada sin vida en el estado de Morelos.

