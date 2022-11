Enrique Alfaro no logró la refundación de Jalisco, nunca se inició, asegura el académico Jesús Ibarra

El proyecto de Refundación que Enrique Alfaro pregonó como parte de su campaña a gobernador no inició por lo tanto no hay un porcentaje que mencionar al respecto además de que los números tampoco están a su favor en su administración, porque en el Índice de Estado de Derecho de World Justice Project, destacan que Jalisco no tiene garantía de derechos ni una procuración de justicia o un aparato de seguridad en términos de que puedan presumirse en miras de una posible campaña presidencial, como recientemente declaró como aspiración.

Jesús Ibarra Cárdenas, profesor investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en entrevista para El Heraldo Media Group sobre las recientes declaraciones en donde Enrique Alfaro dice que la Refundación ya avanzó en un 80 por ciento, señaló que no es más que un intento de posicionar su figura pública entorno ya a las elecciones presidenciales de 2024, como él mismo afirmó.

“Me parece que es equivocado ponerlo en términos de porcentaje de avance porque ni siquiera logró iniciar un proyecto serio de Refundación, es decir, nunca ocurrió la instalación de un Congreso Constituyente; nunca ocurrió una convocatoria amplia a las fuerzas políticas; nunca ocurrió un borrón y cuenta nueva con el régimen anterior y vamos construyendo uno nuevo… No confundamos Refundación con proyecto de gobierno, la Refundación requiere una nueva Constitución y en ese sentido hay cero por ciento de avance”.

No ha podido cumplir con este cometido, asegura.

World Justice Project en su Índice de Estado de derecho en México (IEDMX) coloca a Jalisco en su informe del periodo 2021-2022, de entre 32 entidades, en el lugar 24 en impartición de justicia; 27 en corrupción; en orden y seguridad en el lugar 22. Estos temas que se evaluaron también eran metas de atención al inicio de la administración estatal de Enrique Alfaro.

El académico refiere que por sus declaraciones, Alfaro Ramírez entiende que su proyecto de gobierno sustituyó su aspiración de Refundar la entidad que incluían el realizar adiciones a la Constitución del Estado y convocar a un Congreso Constituyente, planteamientos que sostuvo durante su campaña a gobernador y que no concretó.

“Ha sido al contrario, su proyecto de Gobierno ha concentrado cada vez más el poder, es decir, ha logrado posiciones en el Poder Judicial, tiene a un Legislativo sometido políticamente, ha roto los contrapesos del Sistema Anticorrupción, por ejemplo, en fin, en vez de abrir, ampliar, integrar o incluir, ha sido lo contrario, ha concentrado y ha excluido a las fuerzas políticas especialmente las críticas con su gobierno lo que significa que no ha iniciado la convocatoria amplia para todos a integrar una nueva constitución y crear un nuevo régimen”.

Algunos modelos de éxito en el mundo en donde se plantearon refundaciones son Portugal en 1976 o España en 1978, en donde se requiere del liderazgo de consensos y un nuevo acuerdo social o refundación, tiene que resolver primero el Estado de Derecho, refundar las instituciones, empezar de nuevo y en otros países se han disuelto las legislaturas, se inhabilita el Poder Judicial, cierra el Poder Ejecutivo y se convoca a un Constituyente para dejar a atrás un régimen político e inicia otro.

“El planteamiento de Alfaro dista mucho de eso también, no está planteando un nuevo régimen dejando atrás todo lo anterior y situándose con un nuevo pacto social, no, él lo plantea en torno a su proyecto de gobierno. Parece que el gobernador confunde refundación con su proyecto de gobierno”, insistió.

Finalmente, respecto de la aspiración a la Presidencia, Jesús Ibarra Cárdenas admite que el talón de aquiles del mandatario estatal son los números de los índices que periódicamente se presentan, además de las promesas incumplidas, especialmente en la procuración de justicia, “si Alfaro aspira a ese proyecto de largo aliento, necesita otro tipo de talante y de habilidades políticas” principalmente ser un líder de consensos y alternativas con talante conciliador, de lo cual carece.

