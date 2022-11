México inicia destacada presencia en el World Travel Market 2022 en Londres, Reino Unido

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, encabeza la delegación mexicana que tiene presencia en el World Travel Market 2022 (WTM) que se lleva a cabo del 7 al 9 de noviembre en Londres, Reino Unido.

Acompañado de la embajadora de México en Reino Unido,Excma. Josefa González Blanco; del jefe del Departamento de Comunicación de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Marcelo Risi; así como autoridades estatales y representantes del sector empresarial; el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) inauguró el pabellón de México en esta feria de turismo, una de las más importantes a nivel mundial y que contribuye con la promoción de México a nivel internacional ante el mercado británico y europeo.

Al realizar el corte de listón, Miguel Torruco Marqués, titular de la Sectur, destacó que la recuperación del turismo en México ya es una realidad gracias a las acertadas políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, de no restringir vuelos internacionales; aplicar los protocolos biosanitarios elaborados en colaboración con la Secretaría de Salud y Sectur, así como el estrecho apoyo del sector privado; el no endeudamiento que permitió aplicar la estrategia de vacunación; y no cancelar el Tianguis Turístico al innovar con su versión digital.

Indicó que este año, de acuerdo con las expectativas, México recibirá 42 millones 301 mil turistas internacionales, y destacó que se captarán 26 mil 121 millones de dólares en divisas por turismo, esto es 6.3% más que lo registrado en 2019.

También participó en la inauguración del pabellón del Caribe Mexicano, en donde acompañó al secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra; al director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Javier Aranda Pedrero; y al presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Jesús Almaguer Salazar.

México recibirá 42 millones 301 mil turistas internacionales Foto: Especial

Anuncio de nueva ruta

Durante el primer día de actividades, el secretario de Turismo sostuvo una reunión con el director regional de Ventas de Aeroméxico para Europa y Asia, Pascual Esperanza, y el gerente país Benelux, Mark Mooren, quienes le notificaron que la aerolínea bandera de México incrementará su red global con una nueva ruta a Roma, Italia, desde la Ciudad de México a partir del 25 de marzo de 2023.

Los ejecutivos de la aerolínea también informaron sobre la reanudación del servicio a Asia, a través de un vuelo diario a Tokio, Japón, directo de la Ciudad de México, además, a partir del 27 de marzo aumentará las frecuencias a Madrid, España, desde Monterrey y Guadalajara, primero con cinco vuelos semanales y posteriormente con un vuelo diario.

Torruco Marqués celebró la decisión de la aerolínea por este incremento de rutas y frecuencias hacia los principales mercados emisores de turistas internacionales hacia México.

Con el propósito de fortalecer los lazos de cooperación con los principales touroperadores de Europa, el secretario de Turismo tuvo un encuentro con directivos de TUI Group, encabezado por su CEO, Sebastian Ebel, con quienes conversó sobre las oportunidades de conectividad aérea entre el Reino Unido, Europa y México, y acordaron esquemas de colaboración conjunta para impulsar el turismo hacia nuestro país, desde esta región, así como los nuevos proyectos de inversión que tienen en México.

Torruco Marqués expuso las estrategias que llevó a cabo el Gobierno de México Foto: Especial

Impulso de flujos turísticos

Mediante un encuentro bilateral, el titular de Sectur se reunió con Marcelo Risi, jefe del Departamento de Comunicación de la OMT, quien, en representación del secretario general de esta organización, Zurab Pololikashvilli, conversó sobre las oportunidades de impulsar flujos turísticos con México.

A través de un importante diálogo, Torruco Marqués expuso las estrategias que llevó a cabo el Gobierno de México durante la pandemia, que permitieron la pronta recuperación de esta industria.

El sector privado juega un papel fundamental en el sector, en ese sentido el secretario de Turismo se reunió con Julia Simpson, CEO y presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), quien reconoció la importancia de este sector para la economía de nuestro país y su relevancia a nivel mundial.

El secretario de Turismo extendió la invitación a la presidenta del WTTC a participar en el Tianguis Turístico México 2023, que se llevará a cabo del 26 al 29 de marzo en la Ciudad de México; misma que fue aceptada por Julia Simpson.

Al WTM asisten también el subsecretario de Turismo, Humberto Hernández Haddad; el director general de promoción y asuntos internacionales, Emmanuel Rey; Mariana Herrera-Salcedo, titular de Asuntos Económicos de la Embajada de México en Reino Unido, entre otros.

SEGUIR LEYENDO:

Con buenos resultados y acuerdos para México concluye Operación Toca Puertas en Canadá

Sectur y Economía impulsan la capacitación para el desarrollo del Turismo de Salud

dhfm