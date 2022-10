Con buenos resultados y acuerdos para México concluye Operación Toca Puertas en Canadá

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, concluyó con gran éxito la gira de trabajo del programa Operación Toca Puertas por Canadá, en donde se reunió con autoridades y líderes de la industria de aquel país, con quienes alcanzó buenos resultados y logró importantes acuerdos, como parte del plan de trabajo para la reactivación del segundo mercado emisor de turistas más relevante para México.

Durante cinco días, la comitiva que acompañó al titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), visitó Toronto, Ottawa y Montreal, y contó con el apoyo de la Embajada de México en Canadá, a cargo del embajador Arturo Hernández Basave, así como de los cónsules generales de México en Toronto, Porfirio Thierry Muñoz Ledo; y en Montreal, Alejandro Estivill.

En el marco de esta gira de trabajo, destaca la reunión que sostuvo Torruco Marqués con autoridades de Global Affairs Canada (GAC), con quien acordó fortalecer la comunicación sobre la forma como se manejan las alertas de viaje de Canadá a México, para que éstas sean focalizadas.

De este encuentro, derivó la invitación para que los representantes de GAC participen en la primera reunión de seguridad turística de 2023 en nuestro país. También es importante destacar la reunión que sostuvo el secretario de Turismo con su homólogo, Randy Boissonnault, ministro de Turismo de Canadá, para fortalecer la relación bilateral, y en donde sentaron las bases de la estrategia para la reactivación turística post pandemia entre ambos países; así como acordar una próxima visita a México por parte del ministro canadiense, en la cual recorrerá Pueblos Mágicos, entre otros destinos turísticos.

La conectividad aérea es piedra angular de la actividad turística, por lo que durante la gira de la Operación Toca Puertas, Torruco Marqués se reunió con directivos de las principales aerolíneas que tienen rutas a nuestro país, y quienes se mostraron muy interesados en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Además, se les expuso los nuevos proyectos aeroportuarios que habrá en Tulum, Quintana Roo; Creel, Chihuahua; y la remodelación que se realizó en los de Chetumal, Quintana Roo y Tepic, Nayarit.

Con el director general de Air Canada, Michael Rousseau, el secretario de Turismo platicó sobre los avances que ha habido para facilitar el ingreso de los turistas internacionales, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM), que gracias a la reforma al artículo 35 de la Ley de Migración, permite el uso de herramientas tecnológicas para el proceso de entrada a nuestro país.

Además, les extendió la invitación para que asistan al Tianguis Turístico 2023 en Ciudad de México, en donde habrá un pabellón especial para aerolíneas. Por su parte, Daniela Mauro, directora de Asuntos Internacionales de Air Canada, señaló que México es un mercado muy importante, tanto en segmentos de negocios como de placer, así como el de visitas a familiares y amigos, éste último, uno de los más rentables. Reconoció las medidas implementadas por el Gobierno de México para la rápida recuperación del

turismo.

Torruco Marqués también sostuvo un encuentro con Annik Guérard y Michele Barre, CEO y vicepresidente de Transat, respectivamente, con el propósito de llegar a acuerdos que fortalezcan el flujo de turistas de Canadá a México, desde Montreal; y recordaron que esta línea aérea efectuó su vuelo inaugural en 1987, viajando de Montreal a Acapulco, Guerrero.

Los ejecutivos mostraron un gran interés en ofrecer más asientos aéreos, así como paquetes de viaje, gracias a su gran capacidad de distribución. Plantearon también el programa de vuelos para la temporada invernal en México, en destinos de playa como Cancún y Puerto Vallarta, luego los buenos resultados del verano.

Con David Cecco, director de Producto de WestJet Vacations, Torruco Marqués conversó sobre la importancia de coordinar estrategias que detonen la conectividad hacia nuevos destinos para esta compañía. Cabe destacar que en 2019, las principales aerolíneas con rutas Canadá-México-Canadá fueron WestJet, en primer lugar, seguida de Air Canada, Sunwing, Air Transat y Aeroméxico, con 89.1% de la oferta. De enero a julio de este 2022, estas aerolíneas operaron 95.3% de las rutas entre ambos países.

En la gira Toca Puertas por Canadá, el secretario de Turismo presentó a más de 100 touroperadores, el seminario “Así es México”, para dar a conocer el estado actual del sector en México, los nuevos proyectos y productos turísticos, además de escuchar a los representantes de los estados del país que acompañan la gira: Baja California, Baja California Sur, Nayarit y Yucatán.

Luego de estos encuentros, los líderes del turismo en Canadá manifestaron su interés por incrementar el número de turistas hacia México, al ser uno de los destinos preferidos de los viajeros de aquel país, e interesados en conocer y disfrutar una diversificada oferta turística. Torruco Marqués conversó con autoridades de turismo de las ciudades que visitó en Canadá. Con Yves Lalumière, presidente de Tourisme Montreal, intercambió experiencias para fortalecer el turismo entre ambos países, así como fomentar la inversión de empresarios canadienses en México.

Lalumière destacó que ven en México la oportunidad de crecer juntos en materia turística, principalmente ahora que ambos países están abiertos. Detalló que los viajeros mexicanos son un importante mercado para Canadá, por lo que existe un gran interés de hacer negocios.

Con Andrew Weir, vicepresidente ejecutivo Destination Development de Destination Toronto, Torruco Marqués compartió datos duros de la recuperación en el número de visitantes y en derrama economía, destacó la importancia del mercado canadiense y habló sobre el valor de incrementar y fortalecer la conectividad aérea.

“El mercado mexicano es muy importante para Canadá y cada vez llegan de diferentes regiones y no sólo de Ciudad de México. La reunión con el secretario Torruco fue muy importante para trabajar juntos en la estrategia que contribuya al crecimiento del turismo entre ambos países”, comentó Weir.

El titular de Sectur también tuvo una reunión con Annick Laberge, viceministra de Turismo de Quebec, con quien conversó sobre el flujo turístico entre México y Canadá, siendo éste el segundo mercado emisor de viajeros más importante para nuestro país. Con el propósito de promover los atractivos turísticos de nuestro país ante la audiencia canadiense, el secretario de Turismo tuvo una serie de entrevistas con periodistas e influencers, con quienes platicó sobre las novedades que disfrutarán los visitantes en México.

Ante distinguidos miembros de la comunidad mexicana en Toronto, Ottawa y Montreal, el titular de Sectur presentó el programa “Reencuentro con Mis Raíces” para reconocerlos como parte importante de la promoción de México en el exterior, además de invitarlos a disfrutar nuevamente de los destinos de nuestro país.

Durante la gira de la Operación Toca Puertas en Canadá, destacó la presencia del Caribe mexicano, representado por el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Jesús Almaguer Salazar, quien tuvo una activa participación en las reuniones de trabajo, con el propósito de impulsar la conectividad aérea y la llegada de turistas canadienses, al ser uno de los destinos preferidos de este mercado internacional.

La Operación Toca Puertas en Canadá incluyó la visita de la comitiva de México a las principales instituciones educativas especializadas en turismo, como el Culinary Arts George Brown College en Toronto; la Universidad de Artes y Tecnología “Algonquin College”, en Ottawa; y el Instituto de Turismo y Hotelería de Quebec (ITHQ), en Montreal; en los cuales, Torruco Marqués compartió con los estudiantes su experiencia de más de 51 años en el sector turístico, y recorrió las instalaciones de los campus universitarios.

Además, tuvo un encuentro con Benoît Vuignier, director de Desarrollo de Asociaciones y Ecosistemas de MT-LAB, incubadora enfocada en apoyar el emprendimiento y la innovación en el turismo, la cultura y el entretenimiento, para estrechar lazos de cooperación que fortalezcan el desarrollo de proyectos en beneficio del sector.

En la gira de trabajo de la Operación Toca Puertas por Canadá también participaron el subsecretario de Turismo, Humberto Hernández Haddad; José de Jesús Quiñonez Ramírez, subsecretario de Turismo de la Secretaría de Turismo de Baja California; Cynthia Guadalupe Ontiveros Aguirre, gerente de Segmentos Especiales del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, Baja California Sur; Audrey Jocelin Brizo, coordinadora de Promoción y Ventas de la Secretaría de Turismo de Nayarit, en representación del secretario de Turismo estatal; Marystella Pasos, directora de Trade Marketing de la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán; además de Adriana Meda Casillas, directora de Promoción de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres; Carolina Bellinam, directora de Ventas en Canadá para AMResorts en representación de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), junto con Brian Joseph y Orelbys Vigoa Inclán, responsables del desarrollo de AMResorts en Canadá, así como Lisa Miller, responsable Ventas del Grupo Hotelero Santa Fé, también por parte de la ANCH; así como Michele Martinson, director of Sales Canada de Aeroméxico, y César Napoleon Alvarenga Diaz, Market Manager for the Eastern Canadian Coast, de Aeroméxico.

