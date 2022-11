Ingrid Gómez Saracíbar: bajan feminicidios de 133 a 96 en CDMX

La secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez aseguró que las muertes violentas de mujeres se han reducido en 28 por ciento en la Ciudad de México.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad de Género del Congreso capitalino, la funcionaria local detalló que de 2020 a 20202 el número de feminicidios paso de 133 a 96.

“Esto tiene que ver, yo diría, con un programa, con una estrategia única que va desde la prevención que hacemos en la Secretaría de las Mujeres en dos niveles: prevención primaria y atención primaria que se hace en la Lunas y que está apuntando a prevenir feminicidios”, destacó.

Expuso que el riesgo feminicida se ha reducido en más de 48 por ciento, y que realizan un seguimiento puntual y personalizado de las mujeres que acuden a las Lunas, para solicitar apoyo y prevenir la violencia contra las mujeres.

Cuando detectamos que una mujer no llegó a una de sus citas Foto: Especial ?

Medidas de prevención

Recordó que actualmente existen 27 Lunas en toda la capital, donde se dan estrategia de prevención de feminicidio.

Dicha estrategia parte de la creación de un nuevo Modelo de Gestión Integral (MGI) que abarca el alertamiento temprano de violencia, la detección de riesgo feminicida, la atención especializada multidisciplinaria (psicoemocional, jurídica y social) y el otorgamiento de un apoyo económico mensual durante seis meses, el cual se ha ido incrementando desde el año 2020

“Cuando detectamos que una mujer no llegó a una de sus citas, hay una llamada telefónica; sino nos responde, y esto es parte yo creo del éxito del seguimiento, sino nos responde llamamos a la red de apoyo que es como el teléfono de un contacto en caso de emergencia, puede ser una amiga o un familiar; sino nos contesta hacemos una visita domiciliaria y no nos esperamos a hacerla una semana después, no, se da inmediatamente después de que no hayamos recibido contacto con ella”, concluyó.

