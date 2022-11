Lorenzo Córdova rechaza exhortos e interferencias inconstitucionales

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova rechazó las recomendaciones, exhortos e interferencias inconstitucionales de otros organismos para garantizar los derechos políticos de la ciudadanía que dijo, es su objetivo hasta el último día de su mandato.

En este contexto, reiteró su disposición para colaborar con la Cámara de Diputados en un diagnóstico sin filias, fobias, ni rencores para construir una reforma electoral progresiva y no que regrese “un pasado autoritario en donde el gobierno controlaba las elecciones”.

A través de su ya tradicional video-mensaje dominical en su cuenta de Twitter, el consejero presidente se refirió a la eventual discusión de una reforma electoral en el Palacio de San Lázaro, prevista para la última recta del año y la disposición del INE para colaborar en su análisis.

“Para elaborar un diagnóstico certero, bien informado, racional, sin filias, fobias y rencores que les permita tomar las mejores decisiones para que tengamos una reforma progresiva y no regresiva, una que amplíe y no que conculque los derechos ciudadanos, que mejore lo que hoy tenemos y no que nos regrese un pasado autoritario en donde el gobierno controlaba las elecciones, un pasado que afortunadamente dejamos atrás”, sostuvo el consejero presidente.