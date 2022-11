Ante Cofepris acusan anomalías en ambulancias y medicamentos caducos

Vehículos en mal estado, cobro excesivo por el servicio, traslados no autorizados, malas medidas de higiene, medicamentos caducos o lavar las unidades en la vía pública son parte de las malas prácticas que llevan a cabo las ambulancias particulares en la Ciudad de México.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) detalló irregularidades que han sido motivo de denuncia, desde 2018 a la fecha, en contra de este servicio en la capital.

A través de una respuesta a una solicitud de información, este organismo enlistó 28 conductas, que han derivado en algún tipo de queja.

Entre ellas están, no administrar medicamentos, mal servicio, falta de equipo o mal estado, que no exhiben precios, no entregan valoración pre hospitalaria y/o maniobras o medicamentos aplicados, se presentan a unidades hospitalarias con pacientes sin signos vitales, dudosos procedimientos para el manejo de pacientes, dudoso cumplimiento de normas sanitarias del establecimiento, no cuentan con regulación sanitaria, ni homologación del IPN y Cofepris.

También, que no cumplen con la normatividad de insumos; placas sobrepuestas que no corresponden al vehículo; operación sin personal capacitado, uso indebido de radiocomunicaciones, no cuentan con lo mínimo para la atención, personal no certificado, abandono de pacientes, negación de traslado a instituciones públicas, ambulancias viejas, paramédicos desalineados y con poca disponibilidad de atención, operadores no portan informe y realizan la limpieza en la vía pública del instrumental médico y quirúrgico.

La Cofepris ha recibido 32 denuncias por estas conductas, desde 2018 a la fecha, de acuerdo con el documento.

Este año, el gobierno capitalino hizo una intervención integral para regularizar ambulancias.

MAAZ