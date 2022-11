Alejandra del Moral: "Ganará el PRI el 2023 con lo mejor que tiene, su militancia"

Alejandra del Moral afirmó que la militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fortalece a la fracción política, por lo que se comprometió a trabajar con lealtad, disciplina y estrategia en su desempeño como coordinadora por la Defensa del Estado de México.



“A tu lado vamos a trabajar con lealtad, con disciplina y con estrategia, sin perder de vista que nuestro mayor proyecto son las familias del Estado de México. Llegó la hora, llegó la hora de cerrar filas en torno al progreso, a la estabilidad, a la paz por el Estado de México”, manifestó el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI (CDE), Eric Sevilla Montes de Oca.



“En el Estado de México somos serios, nos vamos a jugar la vida, pero aquí vamos a defender al lado de Alejandra Del Moral al Estado de México”, expuso durante el Primer Informe Legislativo de Iván Esquer Cruz, Diputado por el Distrito XIII conformado por los municipios de San José del Rincón, Atlacomulco, Jocotitlán, El Oro y Temascalcingo.



Sevilla Montes de Oca afirmó que de la mano de Alejandra Del Moral comenzará la defensa por el Estado de México, “está tarea requiere de una priista con experiencia, formada en el campo, que conozca a los mexiquenses, que sea sensible con las demandas y encuentre la mejor forma de atenderlas”.



“En tus hombros recae la responsabilidad más fuerte para unir, para sumar voces y concertar acciones, es momento de intensificar los esfuerzos para defender lo que han edificado, proteger lo bien hecho y reconstruir lo que ha sido destruido, es hora de darle un nuevo rostro al futuro de México”, enfatizó.



El líder partidista destacó que la coordinadora por la Defensa del Estado de México cuenta con una amplia formación profesional y con la experiencia política que le permite conocer el trabajo partidista. Ha recorrido el Estado México y sabe dar resultados.



La coordinadora por la Defensa del Estado de México, Alejandra Del Moral, puntualizó que los logros y triunfos alcanzados por el PRI en 2017 y 2021 fueron gracias a la militancia tricolor, por lo que el 2023 se ganará con lo mejor que tiene el partido que es su militancia.

“Porque el 2017 lo ganamos con lo mejor que tiene el PRI que es su militancia, porque el 2021 lo ganamos gracias a lo mejor que tiene el PRI, que es su militancia, y el 2023 lo vamos a ganar gracias a lo que tiene el PRI, que es su militancia”, destacó.



Del Moral Vela señaló que el PRI es una fuerza política que da resultados en materia legislativa y en los gobiernos que encabeza. “Los mexiquenses trabajamos todos los días por construir, trabajar y habitar este gran terruño que es el Estado de México”.



“Hoy les garantizo que la responsabilidad que me ha conferido mi partido, la entiendo cómo un reconocimiento a la base militante, a la base militante que me ha formado, una base militante que me ha acompañado durante muchos años en el partido.



“Una base militante que suda la camiseta, que no aspira a ningún cargo más que querer defender a su partido y a su estado, hoy reconozco a cada uno de ustedes en este nombramiento porque me debo a la base militante”, expresó.



Agregó que para conseguir buenos resultados, el PRI caminará los 125 municipios mexiquenses, además de reforzar los sectores y organizaciones del partido, a la par de construir una alianza ganadora, plural y propositiva.

Alejandra Del Moral reconoció la labor hecha desde el poder legislativo estatal por parte del diputado Iván Esquer Cruz, quien, dijo, es la voz impulsora de los productores mexiquenses, del campo y de la región norte del Estado de México.



Asistieron a este informe el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la cámara de diputados local, Elías Rescala Jiménez, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Jorge Rojo, el diputado federal, Gustavo Cárdenas Monroy y la diputada federal, Marcela Velasco González.



Además de los presidentas municipales de Atlacomulco, El Oro, Temascalcingo, de Jocotitlán, así como integrantes de los comités municipales de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, entre otros.

