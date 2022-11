López Obrador destaca el aumento del 25% a las pensiones de adultos mayores en 2023

A cuatro días de arrancar el mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes que ya comenzó la dispersión de los recursos para que 11 millones de adultos mayores en el país puedan cobrar el último pago bimestral del 2022 de la Pensión del Bienestar. El pago de la pensión universal corresponde al bimestre de noviembre-diciembre, equivalente a 3 mil 850 pesos. Sin embargo, López Obrador recordó que al iniciar el 2023 habrá un aumento del 25 por ciento.

“Una buena noticia también es que esta semana se empezaron a dispersar los fondos para más de 11 millones de adultos mayores que reciben pensión, ya nada más este bimestre de noviembre y diciembre, con la cantidad que están recibiendo, porque a partir de enero un aumento de 25% a las pensiones, ya está por aprobarse el presupuesto y ya se contempla ese incremento para adultos mayores, entonces vamos bien, y tenemos que actuar”, dijo.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa del gobierno federal inscrito en la Constitución, que apoya de manera universal a mujeres y hombres mayores de 65 años en todo el país.

López Obrador dijo que a México le está yendo bien en materia económica (Foto: Presidencia)

AMLO presume buenos resultados en economía

Al presumir que el tipo de cambio del dólar amaneció este viernes a 19.54 pesos, uno de sus niveles más bajos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a México le está yendo bien en materia económica porque Dios lo quiere y también porque la renegociación del acuerdo trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá está dando frutos. Sin pregunta de por medio en la mañanera de este viernes, dijo que los “expertos” que cuestionan la política económica de este gobierno “están muy enojados” por los resultados que está dando.

“Según ellos, esto (el precio del dólar) es producto de la casualidad, del destino porque Dios quiere. Pues sí, Dios quiere que nos vaya bien, sin duda, pero también esto es producto de que logramos convencer al presidente Trump de que era necesario continuar con el tratado y no fue fácil, no fueron tortas de chilaquil o de tamal, o chanchamito, o Mole de Cadera, fue trabajo porque no se quería continuar con el tratado y se llegó a plantear, inclusive, una acuerdo bilateral México-Estados Unidos sin Canadá y nosotros convencimos al gobierno de Estados Unidos, y se portó muy bien el presidente Trump, para que se continuara el acuerdo”, dijo en Palacio Nacional.

Lo anterior, dijo el presidente López Obrador, dio la oportunidad a México de tener el mercado más grande del mundo como vecino. “Por segundo mes consecutivo somos el primer socio comercial de Estados Unidos”, señaló. También aseguró que la estabilidad de la economía mexicana de hoy, tras la pandemia del COVID-19, se debe a que no pidieron créditos ni mayor deuda, como lo sugerían las élites del poder económico.

“¿Qué otra cosa ayudó?: los que estaban acostumbrados a ser rescatados como si se fuesen a empobrecer cuando la pandemia, los de arriba, que pidiéramos créditos, que nos endeudáramos para poder salir y dijimos no, no vamos a pedir deuda. Entonces, tenemos finanzas públicas sanas ,nuestra deuda es de menos del 50 por ciento del Producto Interno Bruto esto no sucedió en la mayoría de países, todo se fue a la concentración de deuda”, resaltó.

