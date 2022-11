Gobierno de Tlaxcala amplia servicios para mejorar la salud de los hombres

El sector salud, a través del Programa de Planificación Familiar, invita a los varones del estado que de manera voluntaria no desean tener hijos o que no quieren ejercer la paternidad, a que acudan a las jornadas intensivas de cirugías gratuitas de vasectomía sin bisturí que se realizarán en los Centros de Salud Urbanos de Tlaxcala y Apizaco, los días 5, 6, 20, 26 y 27 de noviembre.

Como parte del Día Mundial de la Vasectomía en México que se conmemora el 19 de noviembre, se ofrecerán intervenciones quirúrgicas sin costo como método anticonceptivo para varones, con la finalidad de incrementar la participación del hombre en la planificación familiar y fomentar la paternidad responsable.

La responsable estatal del Programa de Planificación Familiar y Métodos Anticonceptivos del sector salud, Isabel Gutiérrez Méndez, indicó que los interesados pueden solicitar informes y citas al número de teléfono 246 150 69 69.

Gutiérrez Méndez explicó que la vasectomía sin bisturí es un método permanente y el procedimiento dura sólo 20 minutos, se realiza de forma gratuita, además es un método seguro para evitar embarazos no deseados y es una forma de compartir la responsabilidad de anticoncepción de los varones con su pareja.

Se busca incrementar la participación del hombre en la planificación familiar Foto: Especial

Sobre la cirugía

Es un procedimiento ambulatorio que no requiere hospitalización, además es menos invasivo que la ligadura de trompas en mujeres, no requieren de estudios preoperatorios, ya que no representa ningún riesgo para la salud.

Quienes acceden de forma voluntaria a este método pueden reanudar actividades físicas después de 48 horas, y puede mejorar la comunicación y la vida sexual de las parejas al eliminar el temor de un embarazo no deseado y no afecta el comportamiento sexual.

Los varones pueden presentarse con desayuno ligero, acompañados de un familiar, con trusa de baño o suspensorio, copia de su identificación oficial del Instituto Nacional Electoral (INE), sin datos clínicos sospechosos de Covid-19 y acudir rasurado del área genital.

SEGUIR LEYENDO:

Gobierno de Tlaxcala redoblarán esfuerzos para erradicar la violencia contra mujeres

Tlaxcala: despliegan operativo en todos los panteones del estado

dhfm