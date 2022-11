PVEM aún no define postura sobre Plan B de AMLO en reforma electoral

La fracción parlamentaria del PVEM en la Cámara de Diputados está en la indefinición sobre el sentido de su voto de la reforma electoral, el coordinador de la bancada Carlos Puente, señaló que la discusión de la constitucional no tiene caso toda vez que la oposición la rechazará y no pasará, en tanto, dejó en pausa el sentido de su voto para las leyes secundarias o Plan B, en tanto no conozcan el contenido de la propuesta.

En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada, Carlos Puente rechazó que estén condicionando su voto a favor de la reforma electoral a cambio de la aprobación del dictamen que busca establecer la cobranza delegada, cuya discusión se frenó este martes en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el verdeecologista aclaró que la propuesta no salió de los diputados del verde.

En el Verde no nos cerramos a cualquiera de las posibilidades Foto: Cuartoscuro

Reforma en redacción

Adelantó que presentarán una propuesta de reforma electoral que está en redacción, pero subrayó que se deben sentar en la mesa con el ánimo de construir, al ser cuestionado sobre si están de acuerdo con la reducción de 500 a 300 diputados y de 128 a 96 senadores para dejar solo legisladores de representación proporcional, el coordinador subrayó que una reforma electoral no puede aprobarse si no tiene el consenso de la mayoría y condicionó esta propuesta de modificación constitucional.

“En el Verde no nos cerramos a cualquiera de las posibilidades, siempre y cuando no se atente contra, específico, algunas fuerzas políticas, se pudiera hacer una reducción, si eso logra el consenso, porque para tener una reforma político electoral, todas las fuerzas políticas deben estar de acuerdo o la gran mayoría, no puedes modificar las reglas del juego cuando los participantes no están de acuerdo, no puede ser, entonces, si tú te cierras a decir, mi posición está y no va, yo creo que hay que ir y sentarnos a la mesa con el ánimo de construir.

“Si nosotros vamos a reducir el número de legisladores, pero mantienes el porcentaje de mayorías y de representación, pudiera ser viable, esa puede ser una alternativa para ir a la mesa”, recalcó Puente.

El legislador consideró innecesaria la discusión de la reforma constitucional en materia electoral, que se tenía prevista para este martes, toda vez que la oposición no dará su aval y Morena y aliados no cuentan con la mayoría calificada que se requiere para su aprobación.

¿El verde le va a dar sus votos a las leyes secundarias o va a hacer que pase su iniciativa de reforma electoral?

SEGUIR LEYENDO:

Alejandro Moreno: siempre habrá presiones, pero estamos firmes contra la Reforma Electoral

Aprueban dictamen de la Reforma Electoral para tener la discusión en el pleno

Manuel Velasco: acompañaremos al presidente López Obrador en la marcha

dhfm