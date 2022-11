Alejandro Moreno: siempre habrá presiones, pero estamos firmes contra la Reforma Electoral

La propuesta de Reforma Electoral propuesta por Morena no pasará debido a que es necesario conservar al INE, así lo dio a conocer Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en entrevista con Salvador García Soto a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group.

Aseguró que el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano crearon un frente que impedirá que esta medida sea aprobada, razón por la cual cree que el Movimiento de Regeneración Nacional haya suspendido la discusión hasta la próxima semana.

"El compromiso es claro, el PRI no es solo constructor", dijo.

Indicó que Revolucionario Institucional representa a la gente que respalda al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al INE y a la democracia.

Pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador ser responsable con la modificación a las leyes secundarias en torno al tema electoral para que no se hagan cambios de raíz al INE en este periodo.

"No es oportuno presentar una reforma electoral en estos momentos", dijo.

Dio a conocer que Va por México ha tenido un mayor avance gracias a la discusión sobre el INE y el presupuesto, pero que se prevé que esta unión siga mejorándose por medio del diálogo.

"La coalición es potente, estoy seguro de que si vamos juntos, ganaremos la gubernatura en el Estado de México y Coahuila", dijo.

Exigen PAN que Morena cumpla su palabra y se discuta y vote hoy la reforma electoral

Los integrantes de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, exigieron a la mayoría parlamentaria de Morena, discutir y votar en el pleno este martes del dictamen de reforma constitucional en materia electoral como se tenía previsto, tras asegurar que están listos para el debate, advirtieron que votarán en contra en este o en cualquier otro momento.

Al grito de “¡Hoy, hoy, hoy, hoy!” en conferencia de prensa los panistas acusaron falta de seriedad de la bancada morenista luego de que incumplieron el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), de someter a discusión del pleno el dictamen que se aprobó este lunes en comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Reforma Político-Electoral y Gobernación, esta mañana sin previo aviso el coordinador de Morena Ignacio Mier, anunció que solicitarían a la Mesa Directiva aplazar la discusión.

“¡El INE no se toca!, ¡El INE no se toca!, ¡El INE no se toca!”, a todas ellas y a todos ellos les decimos hoy, mañana, el miércoles, cuando sea, que nosotros entendimos su mensaje, aunque a algunos les disguste es la voz de millones de personas y si queremos hacer oír esa voz créanme que se oye más, pero guardaremos la prudencia”, señaló el coordinador de los diputados panistas, Jorge Romero.

En este contexto, el diputado presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, exigió a la mayoría parlamentaria que cumpla su palabra para discutir el dictamen este mismo martes y no haya posposición.

“Una cosa es tener la mayoría y otra cosa es atropellar los protocolos y los acuerdos parlamentarios, la palabra del PAN vale, la palabra del presidente de esta cámara, vale igualmente y cuando se da la palabra, se cumple llanamente. Hoy no se está cumpliendo la palabra”, señaló Creel.

Lo anterior desató un llamado unánime a que el dictamen sea discutido este martes. “¡Hoy!, ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy!", exigieron los legisladores panistas. Respecto a las versiones que culpan de la posposición de la discusión del dictamen a la falta de acuerdos con el PT y el PVEM quienes se votarían en contra de la propuesta presidencial, el vicecoordinador de la bancada albiazul, Elías Lixa, señaló que lo único que demuestra la oposición es

“Eso lo hacen cuando no tiene los votos y hoy el presidente (Andrés Manuel López Obrador) les ha quitado la máscara porque cuando tienen los votos y manda una instrucción y cree que se los puede ordenar, lo hacen por la vía del fast track, por la vía que quieran estamos dispuestos a negarnos a que se lastime nuestra democracia y a defender la libertad de nuestro país”, señaló Lixa.

Lo anterior, en respuesta al dicho por el titular del Ejecutivo la mañana de este martes respecto a que busca que las reformas secundarias queden aprobadas antes del 15 de diciembre, cuando concluye el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

