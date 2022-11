FGJCDMX realiza conversatorio sobre el Atlas del Feminicidio

En el marco de los 16 días de activismo con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) llevó a cabo un Conversatorio sobre el Atlas de Feminicidios, el cual significa una herramienta audaz y profunda de política pública que posibilita la prevención de dicho delito, lo que significa salvar vidas de mujeres.

En representación de la titular de la institución, Ernestina Godoy Ramos, la coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, Sayuri Herrera Román, consideró importante dar a conocer este ejercicio a la ciudadanía que muestra dónde se ha registrado este delito en cada una de las 16 alcaldías de 2019 a 2022, lo que permite diseñar un análisis que coadyuve en su erradicación.

Durante el conversatorio sobre este documento electrónico, Herrera Román dijo: “nos parece muy importante que desde las instituciones públicas se cuente con datos precisos y fuentes de información fidedignas; con datos y un análisis certero de ellos para consulta de la sociedad”.

La coordinadora general mencionó que “Los feminicidios no los vamos a prevenir si no reconocemos que existen; no vamos a ocultar cifras, no vamos a disfrazar lo que es y lo que ha significado para esta ciudad la violencia en contra de las mujeres, porque de ese reconocimiento de la entereza con que trabajamos depende nuestro futuro, la vida de muchas de nosotras, que tenemos planes, proyectos, y que queremos seguir vivas”.

Ante servidoras y servidores públicos de la FGJCDMX y personas invitadas, Herrera Román explicó que con el Atlas de Feminicidio es posible ver en qué alcaldía han ocurrido y en qué fechas, además se puede visualizar también, y diferenciar entre niñas, mujeres, adolescentes, “esperamos de verdad que esta herramienta se la apropien para garantizar el derecho a la justicia”.

Durante su intervención Dulce Claudia Colín Colín, directora general de Igualdad y Atención a la Violencia de Género de la Secretaría de Mujeres, en representación de la secretaria Ingrid Gómez Saracíbar, mencionó que el Atlas de Feminicidio no es sólo una muestra de voluntad y de querer transparentar la información; habla también de las capacidades técnicas que tiene la Fiscalía hoy en día.

Por su parte, Rodrigo Antonio Sánchez Castellanos, Director General de Estadística de la FGJCDMX, señaló que el Atlas de Feminicidio es la primera herramienta que tiene la Fiscalía de transparencia proactiva; “creo que aquí estamos haciendo historia, pues ya dejamos atrás esa época donde la institución ocultaba información, y ya no solo nos dedicamos a contestar su lista de transparencia sino damos la información amplia”.

David Herrera Santana, Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, dijo que “es un paso pequeño en término de la deuda histórica que tiene el Estado mexicano y la Ciudad de México, pero es un paso importante, relevante que ojalá y nos lleve algo, que este Atlas se vuelva un documento histórico, que en algún momento podamos decir este México era un México violento feminicida, pero a partir de ahora ya no lo es”.

Proceso para transparentar la información

La directora de Estadística de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, Diana Esbrí Juárez, quien coordinó y sistematizó los datos para la realización de este documento, refirió que este proyecto surge como una necesidad de explicar de manera proactiva y de transparentar la información que diariamente se sistematiza en la Fiscalía de Feminicidios.

Esbrí Juárez explicó que todas las carpetas de investigación consultadas para la elaboración del Atlas, pasaron por un estudio multidisciplinario de las personas que conforman la Fiscalía de Feminicidios para poder acreditar o descartar las razones de género.

“Acercar los datos de feminicidios a la sociedad también es un acto de memoria, la cartografía nos permite dimensionar, nos acerca a esas problemáticas sociales, nos hace entenderlas de una forma distinta y dimensionar la violencia feminicida de una forma completamente distinta”, agregó.

